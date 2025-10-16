ICONSPORT_260410_0077

Nantes : 40 millions de ventes au mercato, Kita a un plan

FC Nantes16 oct. , 22:30
parCorentin Facy
Très actif cet été, le FC Nantes a réussi à vendre pour plus de 35 millions d’euros. Waldemar Kita vise un jackpot équivalent en juin prochain.
Le mercato estival a été très agité au FC Nantes avec les départs de nombreux joueurs pour un total supérieur à 35 millions d’euros. Nathan Zézé, Moses Simon, Douglas Augsuto, Jean-Charles Castelletto ou encore Pedro Chirivella ont fait leurs valises et ont permis aux Canaris de renflouer les caisses. Dans le sens inverse, l’état-major nantais s’est montré très prudent, recrutant pour un total de seulement 5 millions d’euros. Les supporters du FC Nantes espèrent que la donne sera différente dans un an, avec davantage d’ambition sur le marché des transferts. Ils risquent d’être déçus.
Et pour cause, le site Live Foot nous apprend que Waldemar et Franck Kita ont bien l’intention de répéter ce mercato de 2025 lors de l’intersaison de 2026. Et pour y parvenir, ils ont déjà identifié les deux potentielles ventes qui vont permettre aux Canaris de réaliser de grosses plus-value. Le média explique que les départs de Matthis Abline et du jeune défenseur central Tylel Tati ne font quasiment aucun doute. L’attaquant nantais est valorisé à un minimum de 20 millions d’euros, et probablement davantage s’il réussit une belle saison.

Nantes : Terrible blessure pour Johann LepenantNantes : Terrible blessure pour Johann Lepenant
L1 : Nantes est prêt à accueillir Paul PogbaL1 : Nantes est prêt à accueillir Paul Pogba
De son côté, le défenseur courtisé par le RB Leipzig mais aussi par Barcelone, Arsenal ou encore Manchester United, pourrait lui aussi partir pour près de 20 millions d’euros. De quoi espérer de très grosses ventes et un mercato estival extrêmement rémunérateur pour la direction nantaise l’été prochain. Chez les supporters, on risque en revanche d’être une nouvelle fois très déçus, ce qui pourrait se manifester par des critiques à l’égard de la direction comme c’est très régulièrement le cas à la Beaujoire. Avant de penser à son prochain mercato estival, Nantes doit néanmoins se concentrer sur la saison en cours avec l’objectif du maintien, loin d’être acquis puisqu’après sept journées, les hommes de Luis Castro sont péniblement 15es.
Derniers commentaires

La Belgique fait un joli cadeau à l'OL

Il ne faut pas inverser les tares. C'est toi qui viens troller, ici, sur un sujet qui concerne l'OL et Fofana. Tu dois donc aimer que des lyonnais te 'pètent les rouleaux' ^^

OL : Seul contre la France entière, Fonseca le vit mal

Toujours les mêmes en plus

Désiré Doué foudroie Lamine Yamal, il a osé

Faut pas pousser non plus... Ton excès inverse est ridicule. Oui pour moi Yamal est au dessus mais dire que Doué n'arrive même pas à la cheville de Yamal c'est malhonnête...

Le PSG bis effraie la Ligue 1, Luis Enrique en rigole

Oh quelle belle victoire après 14 années d'attentes... 1 a 0 sur le seul tir cadré de l'OM qui résulte d'une bourde du gardien et avec 31% de possession... Whaou mais c'est un truc de fou !!! 🤣😂🤣

Messi et Neymar remis à leur place par le PSG

Plus grand club français et de loin, l'aura du PSG s'étend partout dans le monde, ce sont juste les chiffres qui parlent...

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
1675111358
2
O. Marseille
15750215510
3
Strasbourg
1575021477
4
O. Lyonnais
157502954
5
Monaco
13741216124
6
Lens
1374121064
7
LOSC Lille
11732214104
8
Paris
1073131213-1
9
Toulouse
1073131112-1
10
Rennes
107241910-1
11
Brest
8722311110
12
Nice
87223912-3
13
Lorient
77214916-7
14
Auxerre
67205510-5
15
Le Havre
67133810-2
16
Nantes
6713357-2
17
Angers SCO
57124311-8
18
Metz
27025516-11

