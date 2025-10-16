Nantes : 40 millions de ventes au mercato, Kita a un plan

Très actif cet été, le FC Nantes a réussi à vendre pour plus de 35 millions d’euros. Waldemar Kita vise un jackpot équivalent en juin prochain.

Le mercato estival a été très agité au FC Nantes avec les départs de nombreux joueurs pour un total supérieur à 35 millions d’euros. Nathan Zézé, Moses Simon, Douglas Augsuto, Jean-Charles Castelletto ou encore Pedro Chirivella ont fait leurs valises et ont permis aux Canaris de renflouer les caisses. Dans le sens inverse, l’état-major nantais s’est montré très prudent, recrutant pour un total de seulement 5 millions d’euros. Les supporters du FC Nantes espèrent que la donne sera différente dans un an, avec davantage d’ambition sur le marché des transferts. Ils risquent d’être déçus.

Et pour cause, le site Live Foot nous apprend que Waldemar et Franck Kita ont bien l’intention de répéter ce mercato de 2025 lors de l’intersaison de 2026. Et pour y parvenir, ils ont déjà identifié les deux potentielles ventes qui vont permettre aux Canaris de réaliser de grosses plus-value. Le média explique que les départs de Matthis Abline et du jeune défenseur central Tylel Tati ne font quasiment aucun doute. L’attaquant nantais est valorisé à un minimum de 20 millions d’euros, et probablement davantage s’il réussit une belle saison.

De son côté, le défenseur courtisé par le RB Leipzig mais aussi par Barcelone, Arsenal ou encore Manchester United, pourrait lui aussi partir pour près de 20 millions d’euros. De quoi espérer de très grosses ventes et un mercato estival extrêmement rémunérateur pour la direction nantaise l’été prochain. Chez les supporters, on risque en revanche d’être une nouvelle fois très déçus, ce qui pourrait se manifester par des critiques à l’égard de la direction comme c’est très régulièrement le cas à la Beaujoire. Avant de penser à son prochain mercato estival, Nantes doit néanmoins se concentrer sur la saison en cours avec l’objectif du maintien, loin d’être acquis puisqu’après sept journées, les hommes de Luis Castro sont péniblement 15es.