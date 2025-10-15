ICONSPORT_268442_0291

Nantes : Terrible blessure pour Johann Lepenant

FC Nantes15 oct.
parCorentin Facy
Terrible nouvelle pour le FC Nantes, qui a appris ce mercredi le verdict définitif quant à la blessure de Johann Lepenant. L’international espoirs français souffre d’une fissure du tibia.
La piste d’une fracture du tibia avait été écartée ces derniers jours pour Johann Lepenant, mais de nouveaux examens devaient encore permettre au staff médical du FC Nantes de statuer de manière définitive sur la blessure de l’ancien joueur de l’OL. La nouvelle est tombée ce mercredi et elle est terrible pour Luis Castro et pour le joueur formé à Granville.
Selon Presse Océan et Ouest-France, le milieu de terrain nantais souffre d’une fissure du tibia. Une blessure contractée lors du match nul à Toulouse et qui va entraîner une longue indisponibilité pour Johann Lepenant, d’ores et déjà forfait jusqu’à la prochaine trêve internationale. Un énorme coup dur pour le FC Nantes, déjà décimé au milieu de terrain puisque le capitaine Francis Coquelin est lui aussi sur la touche.
Loading