Pogba

L1 : Nantes est prêt à accueillir Paul Pogba

FC Nantes15 oct. , 19:00
parCorentin Facy
Espéré pour le match contre Angers au retour de la trêve internationale, le retour de Paul Pogba a encore été repoussé. L’international français pourrait faire ses grands débuts avec l’ASM contre Nantes fin octobre.
Le grand retour de Paul Pogba sur les terrains de Ligue 1, ce n’est pas encore pour demain. L’ancien joueur de Manchester United et de la Juventus Turin a signé à l’AS Monaco cet été, mais n’a pas encore disputé la moindre minute avec le club de la Principauté qui aurait pourtant bien besoin de « La Pioche » en cette période difficile avec le renvoi d’Adi Hütter durant cette trêve internationale. Par la voix de son directeur sportif Thiago Scuro, l’ASM a néanmoins fait savoir que le retour de Paul Pogba, espéré pour le match à Angers ce week-end, était de nouveau reporté.
Il va falloir attendre au moins dix jours à deux semaines de plus pour espérer voir Paul Pogba fouler une pelouse de Ligue 1. Le champion du monde 2018 pourrait être sur le pont contre Nantes le 29 octobre prochain. Les Canaris sont en tout cas bouillants à l’idée d’accueillir un tel joueur à La Beaujoire. « Objectif #FCNASM pour Pogba. On croise les doigts. Un des joueurs que j'ai adoré pendant la période 2013-2018, ça me ferait tellement plaisir de le voir à la Beaujoire pour son retour à la vie footballistique » a publié sur X le journaliste Emmanuel Merceron, spécialiste du FC Nantes. Du côté des supporters nantais, on partage cette impatience et cet espoir de voir Paul Pogba de retour face aux Canaris à la fin du mois.

« Face à Tati ce serait beau pour leur club de pré formation ! », « Totalement d'accord, mais en espérant quand même qu'il n'ait pas récupéré son top niveau, sinon ça va faire mal » ou encore « Y’a un monde où il revient et marque contre nous … » peut-on lire chez les supporters nantais. « Un retour face au FC Nantes aurait une résonance particulière. Entre la ferveur du public du Pays de la Loire et l’enjeu sportif, cela pourrait marquer un tournant dans la saison de Monaco. Le choix de ce duel comme premier match officiel pour Pogba renforcerait l’impact médiatique » écrit de son côté le site spécialisé Tribune Nantaise. Le constat est clair, c’est tout un club du FC Nantes qui espère voir Paul Pogba dans quelques jours. Reste à voir si le milieu de terrain français sera rétabli dans les temps.
OL-PSG : Le prix des places fait scandale

Second a 1 pts enoooorme 😁

OL : Tyler Morton a trouvé le Liverpool français

Vaux mieux être une coqueluche qu'une tepu 😘

OL-PSG : Le prix des places fait scandale

Un club qui reçoit le vainqueur de la LDC et de la Supercoupe d'Europe augmente forcément ses prix. Tu reçois la meilleure équipe d'Europe, normal de faire payer le prix fort pour les voir. Si tu veux juste voir l'OL, bah tu vas au match suivant ce sera moins cher

OL : Tyler Morton a trouvé le Liverpool français

et en plus il a le sens de l humour! la coqueluche du GROUPAMA stadium

Canal+ lâche le PSG et mise tout sur l'OM

canal plus ne croit pas plus en l'om que dans le psg,sauf pour les audiences, calcul economique simple... rien a voir avec un choix du coeur ,surtout de la part de l'ancien proprio du psg.

