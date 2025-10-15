L1 : Nantes est prêt à accueillir Paul Pogba

Espéré pour le match contre Angers au retour de la trêve internationale, le retour de Paul Pogba a encore été repoussé. L’international français pourrait faire ses grands débuts avec l’ASM contre Nantes fin octobre.

Le grand retour de Paul Pogba sur les terrains de Ligue 1, ce n’est pas encore pour demain . L’ancien joueur de Manchester United et de la Juventus Turin a signé à l’AS Monaco cet été, mais n’a pas encore disputé la moindre minute avec le club de la Principauté qui aurait pourtant bien besoin de « La Pioche » en cette période difficile avec le renvoi d’Adi Hütter durant cette trêve internationale. Par la voix de son directeur sportif Thiago Scuro, l’ASM a néanmoins fait savoir que le retour de Paul Pogba, espéré pour le match à Angers ce week-end, était de nouveau reporté.

Il va falloir attendre au moins dix jours à deux semaines de plus pour espérer voir Paul Pogba fouler une pelouse de Ligue 1. Le champion du monde 2018 pourrait être sur le pont contre Nantes le 29 octobre prochain. Les Canaris sont en tout cas bouillants à l’idée d’accueillir un tel joueur à La Beaujoire. « Objectif #FCNASM pour Pogba. On croise les doigts. Un des joueurs que j'ai adoré pendant la période 2013-2018, ça me ferait tellement plaisir de le voir à la Beaujoire pour son retour à la vie footballistique » a publié sur X le journaliste Emmanuel Merceron, spécialiste du FC Nantes. Du côté des supporters nantais, on partage cette impatience et cet espoir de voir Paul Pogba de retour face aux Canaris à la fin du mois.

« Face à Tati ce serait beau pour leur club de pré formation ! », « Totalement d'accord, mais en espérant quand même qu'il n'ait pas récupéré son top niveau, sinon ça va faire mal » ou encore « Y’a un monde où il revient et marque contre nous … » peut-on lire chez les supporters nantais. « Un retour face au FC Nantes aurait une résonance particulière. Entre la ferveur du public du Pays de la Loire et l’enjeu sportif, cela pourrait marquer un tournant dans la saison de Monaco. Le choix de ce duel comme premier match officiel pour Pogba renforcerait l’impact médiatique » écrit de son côté le site spécialisé Tribune Nantaise. Le constat est clair, c’est tout un club du FC Nantes qui espère voir Paul Pogba dans quelques jours. Reste à voir si le milieu de terrain français sera rétabli dans les temps.