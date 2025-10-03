ICONSPORT_244531_0016

L'OM ferme la porte, Nantes trouve son bonheur à Lens

FC Nantes03 oct. , 21:00
parCorentin Facy
0
Nantes souhaite utiliser son joker pour recruter un latéral gauche dans les semaines à venir. La piste Ulisses Garcia est trop complexe, mais les Canaris ont un autre dossier séduisant sous le coude.
Pas totalement satisfait de son mercato estival, le FC Nantes envisage de recruter un joker en défense. Comme le prévoit le règlement, les clubs de Ligue 1 peuvent faire venir un joueur en dehors de la période du mercato, à condition qu’il s’agisse d’une recrue en provenance d’un autre club français. A la recherche d’un latéral gauche, les Canaris ont activé il y a plusieurs semaines la piste Ulisses Garcia. En manque de temps de jeu à l’OM après une bonne fin de saison dernière, l’international suisse avait tout pour plaire à Luis Castro et à l’état-major nantais.
Sa venue en Loire-Atlantique a néanmoins peu de chances de se concrétiser après la blessure face à l’Ajax Amsterdam de Facundo Medina. L’OM souhaite d’ailleurs profiter du règlement de l’UEFA pour intégrer Ulisses Garcia à sa liste de joueurs qualifiés en Ligue des Champions en remplacement de l’international argentin pour une durée de 60 jours. Un coup dur pour Nantes, qui peut donc zapper cette piste séduisante. Mais selon les informations de But, un autre latéral gauche de Ligue 1 a tapé dans l’oeil des dirigeants nantais. Il s’agit de Jhoanner Chavez, défenseur équatorien du RC Lens qui revient tout juste de blessure.

Lire aussi

FCN : L’attaquant à 50 ME qui ne marque pas, Abline répondFCN : L’attaquant à 50 ME qui ne marque pas, Abline répond
Mercato : Nantes double Leipzig et frappe fortMercato : Nantes double Leipzig et frappe fort
Pierre Sage a trouvé son équilibre défensif avec Matthieu Udol dans le couloir gauche et pourrait ouvrir la porte à un départ de Jhoanner Chávez, acheté pour 4,5 millions d’euros au Brésil il y a un an. Utilisé à 10 reprises en Ligue 1 par Will Still la saison dernière, le défenseur de 23 ans avait montré de bonnes choses par moment, sans jamais s’imposer néanmoins comme un titulaire chez les Sang et Or. L’opportunité de se relancer à Nantes pourrait séduire l’international équatorien ainsi que Lens. Selon le média, les dirigeants nordistes sont ouverts à un départ de leur joueur en cas « d’offre convenable ». Reste à savoir quel sera le prix fixé par le RC Lens pour un potentiel départ de Chavez en cours de saison.
0
Articles Recommandés
ICONSPORT_256763_0498
OL

OL : L’Ajax a fait une belle boulette avec Tagliafico

ICONSPORT_271946_0229
OM

OM : Balerdi inquiète, un nouveau forfait pour Metz ?

ICONSPORT_272593_0010
PSG

PSG : 90 millions d'euros, la clause de Vitinha qui affole l'Espagne

magic fans et green angels fixent un rassemblement le 29 mars iconsport 067447 0041 390000
ASSE

ASSE : Les Stéphanois se sentent lésés en Ligue 2

Fil Info

21:40
OL : L’Ajax a fait une belle boulette avec Tagliafico
21:20
OM : Balerdi inquiète, un nouveau forfait pour Metz ?
20:30
PSG : 90 millions d'euros, la clause de Vitinha qui affole l'Espagne
20:10
ASSE : Les Stéphanois se sentent lésés en Ligue 2
20:01
Paris FC - Lorient : les compos (20h45 sur Ligue1+)
19:50
PSG : La date du retour de Dembélé dévoilée
19:30
Le Portugal après la France, le PSG pique sa crise
19:00
La DNCG envoie ce club dans l’histoire
18:40
Rennes : Beye sur la sellette, les joueurs ont voté

Derniers commentaires

PSG : La date du retour de Dembélé dévoilée

Qu'i prenne son temps, le "enfants" font le job en attendant son retour à la compétition... ;o)

LdC : Le Barca invoque l’OM pour provoquer le PSG

C est quoi sans le gaz alors ? 🤣

OM : Balerdi inquiète, un nouveau forfait pour Metz ?

Balerdi, Medina et Kondo, cela fait 3 absents donc d après la logique des mauvais perdant cela signifie une équipe B 🤣

Le PSG continue de tricher, l’Espagne est dégoûtée

Vu la rage qu'il a, il serait parfait a marseille

LdC : Le Barca invoque l’OM pour provoquer le PSG

Les minots c'est en 2006, je le sais car j'y étais, et oui.

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
1565018124
2
O. Lyonnais
156501583
3
O. Marseille
1264027125
4
Monaco
12640241410
5
Strasbourg
126402297
6
LOSC Lille
1063124139
7
Lens
106312385
8
Rennes
96231-178
9
Brest
7621301111
10
Toulouse
76213-2911
11
Paris
76213-31013
12
Nice
76213-3710
13
Lorient
76213-5914
14
Auxerre
66204-448
15
Le Havre
56123-268
16
Nantes
56123-257
17
Angers SCO
56123-336
18
Metz
26024-8513

Loading