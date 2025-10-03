L'OM ferme la porte, Nantes trouve son bonheur à Lens

Nantes souhaite utiliser son joker pour recruter un latéral gauche dans les semaines à venir. La piste Ulisses Garcia est trop complexe, mais les Canaris ont un autre dossier séduisant sous le coude.

Pas totalement satisfait de son mercato estival, le FC Nantes envisage de recruter un joker en défense. Comme le prévoit le règlement, les clubs de Ligue 1 peuvent faire venir un joueur en dehors de la période du mercato, à condition qu’il s’agisse d’une recrue en provenance d’un autre club français. A la recherche d’un latéral gauche, les Canaris ont activé il y a plusieurs semaines la piste Ulisses Garcia. En manque de temps de jeu à l’OM après une bonne fin de saison dernière, l’international suisse avait tout pour plaire à Luis Castro et à l’état-major nantais.

Sa venue en Loire-Atlantique a néanmoins peu de chances de se concrétiser après la blessure face à l’Ajax Amsterdam de Facundo Medina. L’OM souhaite d’ailleurs profiter du règlement de l’UEFA pour intégrer Ulisses Garcia à sa liste de joueurs qualifiés en Ligue des Champions en remplacement de l’international argentin pour une durée de 60 jours. Un coup dur pour Nantes, qui peut donc zapper cette piste séduisante. Mais selon les informations de But, un autre latéral gauche de Ligue 1 a tapé dans l’oeil des dirigeants nantais. Il s’agit de Jhoanner Chavez, défenseur équatorien du RC Lens qui revient tout juste de blessure.

Pierre Sage a trouvé son équilibre défensif avec Matthieu Udol dans le couloir gauche et pourrait ouvrir la porte à un départ de Jhoanner Chávez, acheté pour 4,5 millions d’euros au Brésil il y a un an. Utilisé à 10 reprises en Ligue 1 par Will Still la saison dernière, le défenseur de 23 ans avait montré de bonnes choses par moment, sans jamais s’imposer néanmoins comme un titulaire chez les Sang et Or. L’opportunité de se relancer à Nantes pourrait séduire l’international équatorien ainsi que Lens. Selon le média, les dirigeants nordistes sont ouverts à un départ de leur joueur en cas « d’offre convenable ». Reste à savoir quel sera le prix fixé par le RC Lens pour un potentiel départ de Chavez en cours de saison.