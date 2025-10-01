Mercato : Nantes double Leipzig et frappe fort

Formé à Nantes, Tylel Tati profite des départs de Nicolas Pallois et de Nathan Zézé pour s’imposer comme un titulaire en Ligue 1 à seulement 17 ans. Déjà très convoité, le colosse d’1m92 a fait son choix pour son avenir.

Titulaire indiscutable dans l’esprit de son entraîneur Luis Castro en dépit de son jeune âge (17 ans), Tylel Tati a profité des nombreux départs au FC Nantes pour faire son trou. Alors qu’il n’a pas encore signé son premier contrat professionnel, le natif de Champigny-sur-Marne a fait très grosse impression aux yeux de son nouveau coach, qui l’a installé comme un titulaire quasiment indiscutable en défense centrale. Titulaire à six reprises en Ligue 1 cette saison, Tylel Tati attise les convoitises en raison de son âge, de sa précocité et de sa situation contractuelle.

Selon les informations du 10 Sport, Leipzig et Francfort ont manifesté leur intérêt au cours des dernières semaines pour prendre la température auprès de l’entourage du joueur, l’objectif étant de lui faire signer son premier contrat pro. Mais le FC Nantes n’a rien lâché et les efforts des Canaris devraient payer. Selon le média, Tylel Tati a choisi de signer son premier bail en pros avec son club formateur. Un contrat de trois ans l’attend et devrait être paraphé dans les prochaines semaines. Une excellente nouvelle pour le FC Nantes, qui s’assure la présence d’un très bon et prometteur défenseur central pour les prochaines années au sein de son effectif.

Tylel Tati recale Leipzig pour signer à Nantes

L’aspect financier n’est pas non plus négligeable dans ce dossier car avec Tati, c’est sans doute une belle plus-value qui se profile pour le pensionnaire de la Beaujoire à horizon deux ou trois ans. Après avoir sorti Nathan Zézé de son centre de formation, lequel a été vendu en Arabie saoudite pour 20 millions d’euros, Tylel Tati est peut-être le prochain défenseur formé chez les Canaris qui rapportera gros à son club formateur. Avant de penser à son départ, Nantes espère néanmoins voir son jeune défenseur briller en Ligue 1 et cela dès cette saison.