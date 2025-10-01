Mercato : Nantes double Leipzig et frappe fort

Franchement bravo panam, victoire de patron, de champion, appelez-le comme vous voulez haha. Les 30 premières minutes très compliquées, mais après vous avez déroulé, c'est du très haut niveau ce que proposent les mecs sur le terrain, et en plus de ça sans son trio offensif. Bravo Marseille aussi pour la victoire et Monaco pour arracher le nul.
Voilà une prestation de champion. Le FC Barcelone ne savait que faire du ballon devant nos jeunes.
Paris a acheté la finale de la LDC disaient les rageux
Quelle honte, en arrivée à ce point ...
Sauf que le vélodrome est unique en Europe, L OM la seule équipe avoir battu les champions d europe
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|15
|6
|5
|0
|1
|8
|12
|4
|15
|6
|5
|0
|1
|5
|8
|3
|12
|6
|4
|0
|2
|7
|12
|5
|12
|6
|4
|0
|2
|4
|14
|10
|12
|6
|4
|0
|2
|2
|9
|7
|10
|6
|3
|1
|2
|4
|13
|9
|10
|6
|3
|1
|2
|3
|8
|5
|9
|6
|2
|3
|1
|-1
|7
|8
|7
|6
|2
|1
|3
|0
|11
|11
|7
|6
|2
|1
|3
|-2
|9
|11
|7
|6
|2
|1
|3
|-3
|10
|13
|7
|6
|2
|1
|3
|-3
|7
|10
|7
|6
|2
|1
|3
|-5
|9
|14
|6
|6
|2
|0
|4
|-4
|4
|8
|5
|6
|1
|2
|3
|-2
|6
|8
|5
|6
|1
|2
|3
|-2
|5
|7
|5
|6
|1
|2
|3
|-3
|3
|6
|2
|6
|0
|2
|4
|-8
|5
|13
🇫🇷Tylel Tati (17, FC Nantes) is emerging as one of France’s standout young CB with a profile whose development demands close attention 📍CB/CDM/LB ↕️1.92 m 🦶left-footed 🦾Ecto-mesomorphic body type Let’s take a look at what makes him stand out🧵