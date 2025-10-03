Abline Nanntes

FCN : L’attaquant à 50 ME qui ne marque pas, Abline répond

FC Nantes03 oct. , 10:00
parAlexis Rose
Proche d’un départ lors du dernier mercato estival, Matthis Abline est finalement resté au FC Nantes, où il n’a d’ailleurs toujours pas débloqué son compteur de buts cette saison… Ce qui fait tâche pour un attaquant évalué à 50 ME par son président.
Alors que Nantes a connu une véritable révolution au sein de son effectif lors du dernier marché des transferts, avec notamment les départs de Moses Simon, Pedro Chirivella, Nicolas Pallois ou Alban Lafont, Matthis Abline aurait bien pu devenir le joueur le plus cher de l’histoire des Canaris. Car si Nathan Zézé a été transféré pour 20 ME en Arabie Saoudite l’été dernier, l’attaquant espoirs français aurait bien pu partir pour deux fois plus. Recruté pour 10 ME en provenance de Rennes en 2024, le joueur de 22 ans était pisté par de nombreux clubs lors du dernier mercato, que ce soit en France avec l’OM ou le Paris FC, mais également à l’étranger, où des clubs anglais ont fait de grosses offres.

Nantes : Abline vaut 50 ME, les Anglais foncentNantes : Abline vaut 50 ME, les Anglais foncent
Sauf que Waldemar Kita, qui avait réclamé la somme de 50 ME pour lâcher son joueur star, a refusé de laisser partir Abline alors que ce dernier semblait décidé à quitter La Beaujoire pour jouer mieux que le maintien cette saison. Resté à Nantes, l’ancien Rennais n’a pour l’instant pas marqué sous les ordres de Luis Castro. Pas vraiment un problème pour celui qui a quand même délivré une passe décisive et qui a été à l’origine de quelques buts nantais depuis le début de la saison.
« Je sais que les buts vont venir »
- Matthis Abline
« Il ne me manque pas grand-chose pour trouver le chemin des filets. J’ai des occasions. Forcément, j’y pense. À chaque fois que je rentre sur le terrain, j’ai envie d’aider l’équipe. Je peux le faire sur plein de choses. Je sais que les buts vont venir. J’ai montré que j’étais capable de marquer, mais je peux aussi avoir de la percussion dans mon jeu ou faire des passes pour apporter autre chose que des buts. Les stats viendront tranquillement. J’ai raté mon penalty contre Rennes, mais l’échec fait partie du football. Les tireurs sont désignés dans le vestiaire. Et à partir du moment où il y a un numéro un sur la feuille, on le respecte. Donc si à ce moment-là, j’ai tiré, c’est parce que j’étais numéro un sur la fiche », a lancé, dans les colonnes de Ouest-France, Abline, qui sait qu’il va devoir vite marquer des buts pour sortir son FCN de la zone rouge après un début de saison compliqué.
M. Abline

M. Abline

FranceFrance Âge 22 Attaquant

Coupe de France

Matchs2
Buts2
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

Ligue 1

Matchs6
Buts0
Passes décisives1
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0
0
Derniers commentaires

Ce joueur de l’OL qui déçoit

S'il jouait déjà à son poste de prédilection... Comme lorsque Y. Courguff était appelé en EDF qui jouait à gauche...

Le PSG continue de tricher, l’Espagne est dégoûtée

Qu a fait le PSG de 1904 à 2011 ?

Le PSG continue de tricher, l’Espagne est dégoûtée

Tu veux comparer une société où un milliardaire avec la puissance et le pouvoir d un etat ? Avec son influence, tu es sérieux la ? Tu dois être du style de ceux qui font semblant de rien comprendre pour la prison de Sarko Pour les impôts, il n y a rien de quitte et on l a vu avec la clause de Neymar avec l accord de Darmanin

Le PSG continue de tricher, l’Espagne est dégoûtée

Deutsch Telekom 80 millions, Audi 80 millions, Adidas 80 Millions, ces 3 là sont actionnaires et sponsors du Bayern. Ces 3 là représentent 30% du CA du Bayern et c'est légal, c'est dans les textes de l'UEFA. Ça ne gène personnes, il ne cite que les Club détenus par les arabes, Chelsea et ses marcatos des cinglé? No problemo...On comprend son problème!

Le PSG continue de tricher, l’Espagne est dégoûtée

Le PSG c'est uniquement la période QSI ? Pas de bol lors de ces 32 dernières années, si on exclu la période QSI, voyons ce que ça donne: L1: 12 titres (dont 1 lors ère Canal) Coupe de France: 14 (dont 3 lors ère Canal + 3 avant QSI) C1: 4 quarts de finale, 3 demi (dont 1 sous l'ère Canal), 1 finale et 1 victoire C2: 1 victoire (ère canal) donc le PSG a un meilleur palmarès que l'OM ces 32 dernières années même sans la période QSI... 😂🤣😂 Le PSG sans QSI sur les 32 années: 1 C2, 1 L1, 6 coupe de France L'OM: 1 L1, 0 coupe de France Et oui mon pauvre toi tu dois sortir tes archives poussiéreuses et tes coupes de ton musée qui ressemble plus à un musée de paléontologie qu'à autre chose... Nous même hors QSI on a plus gagné sur les 32 dernières années que l'OM alors arrête de faire une fixette que QSI, même sans on a fait mieux 🤣😂🤣

