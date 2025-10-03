FCN : L’attaquant à 50 ME qui ne marque pas, Abline répond

Proche d’un départ lors du dernier mercato estival, Matthis Abline est finalement resté au FC Nantes, où il n’a d’ailleurs toujours pas débloqué son compteur de buts cette saison… Ce qui fait tâche pour un attaquant évalué à 50 ME par son président.

Alors que Nantes a connu une véritable révolution au sein de son effectif lors du dernier marché des transferts, avec notamment les départs de Moses Simon, Pedro Chirivella, Nicolas Pallois ou Alban Lafont, Matthis Abline aurait bien pu devenir le joueur le plus cher de l’histoire des Canaris. Car si Nathan Zézé a été transféré pour 20 ME en Arabie Saoudite l’été dernier, l’attaquant espoirs français aurait bien pu partir pour deux fois plus. Recruté pour 10 ME en provenance de Rennes en 2024, le joueur de 22 ans était pisté par de nombreux clubs lors du dernier mercato, que ce soit en France avec l’OM ou le Paris FC, mais également à l’étranger, où des clubs anglais ont fait de grosses offres.

Sauf que Waldemar Kita, qui avait réclamé la somme de 50 ME pour lâcher son joueur star, a refusé de laisser partir Abline alors que ce dernier semblait décidé à quitter La Beaujoire pour jouer mieux que le maintien cette saison. Resté à Nantes, l’ancien Rennais n’a pour l’instant pas marqué sous les ordres de Luis Castro. Pas vraiment un problème pour celui qui a quand même délivré une passe décisive et qui a été à l’origine de quelques buts nantais depuis le début de la saison.

« Je sais que les buts vont venir » - Matthis Abline

« Il ne me manque pas grand-chose pour trouver le chemin des filets. J’ai des occasions. Forcément, j’y pense. À chaque fois que je rentre sur le terrain, j’ai envie d’aider l’équipe. Je peux le faire sur plein de choses. Je sais que les buts vont venir. J’ai montré que j’étais capable de marquer, mais je peux aussi avoir de la percussion dans mon jeu ou faire des passes pour apporter autre chose que des buts. Les stats viendront tranquillement. J’ai raté mon penalty contre Rennes, mais l’échec fait partie du football. Les tireurs sont désignés dans le vestiaire. Et à partir du moment où il y a un numéro un sur la feuille, on le respecte. Donc si à ce moment-là, j’ai tiré, c’est parce que j’étais numéro un sur la fiche », a lancé, dans les colonnes de , a lancé, dans les colonnes de Ouest-France , Abline, qui sait qu’il va devoir vite marquer des buts pour sortir son FCN de la zone rouge après un début de saison compliqué.