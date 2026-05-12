FCN : Paris revient à la charge pour Abline

Auteur d’une saison plutôt correcte sous le maillot du FC Nantes malgré la relégation de son club en Ligue 2, Matthis Abline va faire ses valises lors du prochain mercato estival. Pour prendre la direction du Paris FC ?

Matthis Abline a connu une fin de saison contrastée et difficile. Une semaine après avoir régalé La Beaujoire face à l’OM (3-0), avec un but de grande classe et une prestation XXL qui avait redonné de l’espoir aux Canaris, l’attaquant de 23 ans a fini sous les critiques après la défaite de Nantes à Lens vendredi dernier (0-1). Il faut dire qu’Abline a raté le but de l’espoir en touchant le poteau de Risser, au lieu de faire une passe à Ganago, qui avait le but grand ouvert.

Un raté à la Kolo Muani à la Coupe du Monde 2022, suivi du but lensois par le jeune Mesloub, qui a provoqué une vague de critiques autour d’Abline, qui a dû être défendu par sa femme sur les réseaux sociaux. Même s’il aura un dernier match à disputer contre Toulouse dimanche, le sort d’Abline et de Nantes est scellé, sachant que le FCN est d’ores et déjà relégué en L2. Mais contrairement à Lucas Stassin, qui avait été obligé de rester à l’ASSE, Abline, lui, sera vendu par Waldemar Kita lors du prochain mercato estival. Mais pour aller où ?

Kita va vendre Abline

Déjà tout proche d’un transfert l’été dernier, le joueur sous contrat jusqu'en juin 2028 avait été annoncé du côté de l’OM ou de Wolverhampton. Mais la gourmandise de son président, qui réclamait 50 ME pour lâcher sa pépite, avait eu raison des attaques des autres clubs. Sauf que cette année, la donne sera différente pour celui qui a marqué 8 buts et délivré 7 passes décisives. Si les Kita ne vont pas le brader pour autant, ils auront besoin de vendre leur joyau pour limiter les risques de la relégation en L2. Et ça, les clubs intéressés le savent très bien. C’est donc pour cela que Monaco a dégainé en premier il y a quelques jours avec une première offre de 15 ME, refusée par le FCN.

Le Paris FC repart à l’assaut d’Abline

« le club francilien réfléchit activement à formuler une offre officielle ». Lors du dernier mercato estival, le club de Bernard Arnault avait déjà offert près de 25 ME pour recruter Abline. Il en faudra au moins autant pour faire craquer Nantes dans ce dossier qui s’annonce chaud bouillant. Un autre club français est aussi sur les rangs, il s’agit du Paris FC. Déjà présent sur le dossier l’été dernier, le club parisien dispose d’un gros budget pour le prochain marché, et une partie du pactole pourrait être utilisé pour recruter Abline. D’après les informations de Foot-Mercato . Lors du dernier mercato estival, le club de Bernard Arnault avait déjà offert près de 25 ME pour recruter Abline. Il en faudra au moins autant pour faire craquer Nantes dans ce dossier qui s’annonce chaud bouillant.

Il faut dire que le profil d’Abline, capable de jouer dans l’axe ou sur un côté tout en étant doté d’une belle marge de progression à 23 ans, attire aussi d’autres clubs à l’étranger comme l’AS Roma ou Crystal Palace. De quoi faire monter les enchères, alors qu’Antoine Kombouaré, ancien entraîneur de Nantes et aujourd’hui au PFC, rêve de refaire la paire avec Abline. Mais pour rafler la mise au plus vite, Paris devra donc sortir un très gros chèque.