La Beaujoire Nantes ICONSPORT_361224_0608

Aucun fan de l'OM à la Beaujoire, le plan radical de Nantes

FC Nantes26 mars , 15:30
parCorentin Facy
3
Nantes affrontera l’OM le 3 mai prochain lors de la 32e journée de Ligue 1. Un match pour lequel les Canaris espèrent pouvoir compter sur un stade de la Beaujoire acquis à leur cause.
17e de Ligue 1 à huit matchs de la fin du championnat, Nantes va devoir réaliser une fin de saison d’anthologie pour réussir à se maintenir. Les coéquipiers d’Anthony Lopes accusent un retard de cinq points sur l’AJ Auxerre. De plus, ils vont devoir faire face à un calendrier démentiel d’ici le 16 mai prochain avec des matchs difficiles contre Brest, le PSG, Rennes, Marseille ou encore Lens. Pour la réception de l’OM le 3 mai prochain, la direction nantaise espère en tout cas pouvoir compter sur un stade de la Beaujoire entièrement jaune et vert.
Pour cela, Waldemar Kita et ses équipes ont mis en place un stratagème visant à très fortement réduire la présence des supporters de l’Olympique de Marseille dans les tribunes. Et pour cause, le FC Nantes a mis en vente les places pour ce choc face à l’équipe d’Habib Beye, uniquement pour les abonnés. Ceux-ci sont autorisés à prendre 20 places chacun ! Autant dire que si chaque abonné prend 20 tickets, il ne restera pas beaucoup de disponibilités lors de la vente au grand public. Cette priorité donnée aux abonnés est valable jusqu’au mardi 31 mars inclus. Les places sont en plus disponibles à des prix accessibles puisque certains tickets sont en vente pour seulement 35 euros.

20 places par abonné pour Nantes-OM

Autant dire que le FC Nantes met les petits plats dans les grands pour limiter au maximum la présence des supporters de l’Olympique de Marseille. Une stratégie pas anodine de la part des Canaris, qui connaissent la ferveur et la popularité du club phocéen à travers la France. Ces dernières années, des clubs comme Monaco, Toulouse, Troyes, Reims et même plus récemment le Paris FC ont notamment vu leur stade être envahis de fans de l’OM à tel point que les supporters marseillais étaient bien plus nombreux et bruyants que les supporters de l’équipe évoluant à domicile. Ce que Nantes veut impérativement éviter dans une période où l’équipe lutte pour son maintien en Ligue 1.

Lire aussi

Strasbourg pille Nantes et lâche 38 MEStrasbourg pille Nantes et lâche 38 ME
Le coup de poker de Kita fait perdre des millions à NantesLe coup de poker de Kita fait perdre des millions à Nantes
3
Articles Recommandés
ICONSPORT_277500_0108
Mondial 2026

Turquie - Roumanie : les compos (18h sur L’Equipe Live)

ICONSPORT_244481_0470
Lens

PSG-Lens reporté, ça prend une tournure politique

John Textor et Michele Kang - OL
OL

Au bord du gouffre, l’OL va tous les vendre

ICONSPORT_360791_0009
Monaco

Monaco : Paul Pogba buteur en amical, la machine est lancée

Fil Info

26 mars , 17:31
Turquie - Roumanie : les compos (18h sur L’Equipe Live)
26 mars , 17:30
PSG-Lens reporté, ça prend une tournure politique
26 mars , 17:00
Au bord du gouffre, l’OL va tous les vendre
26 mars , 16:45
Monaco : Paul Pogba buteur en amical, la machine est lancée
26 mars , 16:30
Lens-PSG reporté, ils sont écoeurés
26 mars , 16:00
Rennes a trouvé le successeur de Jacquet pour 10 ME
26 mars , 15:00
OL : Il a lancé Benzema et fait son retour à Lyon
26 mars , 14:30
PSG : Luis Enrique après Carrick, MU y croit
26 mars , 14:00
Julian Alvarez sur le départ, l’Atlético pioche en Ligue 1

Derniers commentaires

Lens-PSG reporté, ils sont écoeurés

Laisse tomber, icic les 3/4 ne sont pas capables de comprendre ça... Ils voient le court terme sans même réfléchir au pourquoi on est encore 5eme et pas 6eme voir 7eme (ce qu'on serait sans le PSG)...

Lens-PSG reporté, ils sont écoeurés

Prévoir quand le PSG reprend et commence sa preparation, avec tres peu de repos pour les joueurs,2 semaines avant le début du championnat et qu on lui refuse dés le 13 Août tout report ?

Au bord du gouffre, l’OL va tous les vendre

En crise ou pas, l'OL a toujours du vendre ses meilleurs joueurs à chaque mercato, merci la L1 et ses droits tv pourris, alors ça change rien. Le seul joueur qui est bien valorisé et qui n'est pas une nouvelle recrue c'est Fofana. Les autres viennent d'arriver, ils ont été payés 3 cacahuètes et vont être revendus x5

PSG-Lens reporté, ça prend une tournure politique

Xavier Bertrand, un des fossoyeurs des LR...

Aucun fan de l'OM à la Beaujoire, le plan radical de Nantes

Et oui l'OM plus grand club de France 👊⚽

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
60261934582236
2
Lens
59271926542430
3
O. Marseille
49271548543519
4
O. Lyonnais
47271458412912
5
LOSC Lille
4727145842348
6
Monaco
4627144947389
7
Rennes
4427128743376
8
Strasbourg
40271179433310
9
Toulouse
37271071038326
10
Lorient
372791083741-4
11
Brest
3627106113439-5
12
Angers SCO
322795132437-13
13
Paris
3127710103243-11
14
Le Havre
272769122235-13
15
Nice
272776143252-20
16
Auxerre
222757152236-14
17
Nantes
172645172445-21
18
Metz
142735192560-35

Loading