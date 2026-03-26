Aucun fan de l'OM à la Beaujoire, le plan radical de Nantes

Nantes affrontera l’OM le 3 mai prochain lors de la 32e journée de Ligue 1. Un match pour lequel les Canaris espèrent pouvoir compter sur un stade de la Beaujoire acquis à leur cause.

17e de Ligue 1 à huit matchs de la fin du championnat, Nantes va devoir réaliser une fin de saison d’anthologie pour réussir à se maintenir. Les coéquipiers d’Anthony Lopes accusent un retard de cinq points sur l’AJ Auxerre. De plus, ils vont devoir faire face à un calendrier démentiel d’ici le 16 mai prochain avec des matchs difficiles contre Brest, le PSG, Rennes, Marseille ou encore Lens. Pour la réception de l’OM le 3 mai prochain, la direction nantaise espère en tout cas pouvoir compter sur un stade de la Beaujoire entièrement jaune et vert.

Pour cela, Waldemar Kita et ses équipes ont mis en place un stratagème visant à très fortement réduire la présence des supporters de l’Olympique de Marseille dans les tribunes. Et pour cause, le FC Nantes a mis en vente les places pour ce choc face à l’équipe d’Habib Beye, uniquement pour les abonnés. Ceux-ci sont autorisés à prendre 20 places chacun ! Autant dire que si chaque abonné prend 20 tickets, il ne restera pas beaucoup de disponibilités lors de la vente au grand public. Cette priorité donnée aux abonnés est valable jusqu’au mardi 31 mars inclus. Les places sont en plus disponibles à des prix accessibles puisque certains tickets sont en vente pour seulement 35 euros.

20 places par abonné pour Nantes-OM

Autant dire que le FC Nantes met les petits plats dans les grands pour limiter au maximum la présence des supporters de l’Olympique de Marseille. Une stratégie pas anodine de la part des Canaris, qui connaissent la ferveur et la popularité du club phocéen à travers la France. Ces dernières années, des clubs comme Monaco, Toulouse, Troyes, Reims et même plus récemment le Paris FC ont notamment vu leur stade être envahis de fans de l’OM à tel point que les supporters marseillais étaient bien plus nombreux et bruyants que les supporters de l’équipe évoluant à domicile. Ce que Nantes veut impérativement éviter dans une période où l’équipe lutte pour son maintien en Ligue 1.