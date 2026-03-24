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Strasbourg pille Nantes et lâche 38 ME

RCSA24 mars , 16:30
parCorentin Facy
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En cas de descente en Ligue 2, le FC Nantes n’aura pas d’autre choix que de vendre ses meilleurs joueurs. Matthis Abline et Tylel Tati font d’ores et déjà l’objet de convoitises, notamment en Ligue 1.
Dimanche soir, le FC Nantes a raté le coche face à Strasbourg. Devant au score à deux reprises, les Canaris se sont finalement inclinés à la Beaujoire (2-3). Une défaite qui pourrait bien sceller l’avenir de Nantes en Ligue 1 puisque les coéquipiers d’Anthony Lopes accusent à présent un retard de cinq points sur l’AJ Auxerre, actuel barragiste. En cas de descente en Ligue 2, Waldemar Kita n’aura pas d’autre choix que de vendre ses meilleurs joueurs afin de renflouer ses caisses. Parmi eux, Matthis Abline et Tylel Tati figurent en haut de la liste.
L’attaquant de 22 ans et le défenseur central de 18 ans sont justement dans le viseur d’un club de Ligue 1. A en croire les informations de But, le Racing Club de Strasbourg a profité de son déplacement à Nantes ce dimanche pour évoquer avec la direction de Loire-Atlantique les cas des deux joueurs. Le club alsacien souhaite enrôler Abline et Tati dans le cadre d’un double transfert et aurait d’ores et déjà formulé une offre estimée à 38 millions d’euros. Le média indique par ailleurs que Tati et Abline ne sont pas opposés à un départ.
Le projet de Strasbourg, avec la perspective d’évoluer un jour à Chelsea, est bien évidemment tentant pour les deux Nantais. But précise par ailleurs que l’Olympique de Marseille reste très « attentif » à ces deux dossiers. Néanmoins, le club phocéen a pris du recul et ne jouera pas avec Strasbourg au petit jeu des surenchères. Sur le plan financier, Marseille ne peut pas lutter avec BlueCo.
Surtout, l’OM souhaite attendre de connaître son classement final pour avancer concrètement ses pions sur le marché des transferts car les ambitions marseillaises au mercato dépendront essentiellement de la qualification ou non pour la Ligue des Champions. Un temps d’avance dont Strasbourg souhaite profiter pour enrôler rapidement Matthis Abline et Tylel Tati. Reste maintenant à voir si Nantes sera d’accord pour céder ses deux joueurs contre près de 40 millions d’euros, ou si Waldemar Kita se montrera encore plus gourmand.
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Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
60261934582236
2
Lens
59271926542430
3
O. Marseille
49271548543519
4
O. Lyonnais
47271458412912
5
LOSC Lille
4727145842348
6
Monaco
4627144947389
7
Rennes
4427128743376
8
Strasbourg
40271179433310
9
Toulouse
37271071038326
10
Lorient
372791083741-4
11
Brest
3627106113439-5
12
Angers SCO
322795132437-13
13
Paris
3127710103243-11
14
Le Havre
272769122235-13
15
Nice
272776143252-20
16
Auxerre
222757152236-14
17
Nantes
172645172445-21
18
Metz
142735192560-35

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