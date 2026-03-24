Strasbourg pille Nantes et lâche 38 ME

En cas de descente en Ligue 2, le FC Nantes n’aura pas d’autre choix que de vendre ses meilleurs joueurs. Matthis Abline et Tylel Tati font d’ores et déjà l’objet de convoitises, notamment en Ligue 1.

Dimanche soir, le FC Nantes a raté le coche face à Strasbourg . Devant au score à deux reprises, les Canaris se sont finalement inclinés à la Beaujoire (2-3). Une défaite qui pourrait bien sceller l’avenir de Nantes en Ligue 1 puisque les coéquipiers d’Anthony Lopes accusent à présent un retard de cinq points sur l’AJ Auxerre, actuel barragiste. En cas de descente en Ligue 2, Waldemar Kita n’aura pas d’autre choix que de vendre ses meilleurs joueurs afin de renflouer ses caisses. Parmi eux, Matthis Abline et Tylel Tati figurent en haut de la liste.

L’attaquant de 22 ans et le défenseur central de 18 ans sont justement dans le viseur d’un club de Ligue 1. A en croire les informations de But, le Racing Club de Strasbourg a profité de son déplacement à Nantes ce dimanche pour évoquer avec la direction de Loire-Atlantique les cas des deux joueurs. Le club alsacien souhaite enrôler Abline et Tati dans le cadre d’un double transfert et aurait d’ores et déjà formulé une offre estimée à 38 millions d’euros. Le média indique par ailleurs que Tati et Abline ne sont pas opposés à un départ.

Le projet de Strasbourg, avec la perspective d’évoluer un jour à Chelsea, est bien évidemment tentant pour les deux Nantais. But précise par ailleurs que l’Olympique de Marseille reste très « attentif » à ces deux dossiers. Néanmoins, le club phocéen a pris du recul et ne jouera pas avec Strasbourg au petit jeu des surenchères. Sur le plan financier, Marseille ne peut pas lutter avec BlueCo.