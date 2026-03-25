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Le coup de poker de Kita fait perdre des millions à Nantes

FC Nantes25 mars , 21:00
parCorentin Facy
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En refusant de vendre Matthis Abline l’été dernier malgré des offres à 30 millions d’euros, Waldemar Kita a sans doute commis une grave erreur. En cas de relégation, la cote de l’international espoirs français va s’écrouler.
Auteur de 5 buts et 4 passe décisives en Ligue 1 depuis le début de la saison, Matthis Abline n’est pas le joueur à blâmer au FC Nantes. Reste que l’attaquant français de 22 ans fait partie de l’équipe qui risque d’envoyer le pensionnaire de la Beaujoire en Ligue 2 à l’issue de la saison. En effet, Nantes est 17e de Ligue 1 avec 5 points de retard sur Auxerre, actuel barragiste. La situation est très mal embarquée pour les Canaris, qui risquent de payer au prix fort une potentielle relégation en deuxième division. Le mercato estival s’annonce par exemple terrible dans le cas où Nantes viendrait à terminer 17e.
Très courtisé l’été dernier, Matthis Abline quittera à coup sûr la Loire-Atlantique. Mais pour quel prix ? Le site Jeunes Footeux s’est penché sur le dossier, et les calculs risquent de faire très mal à la tête de Waldemar Kita. Le média rappelle que l’été dernier, le Paris FC par exemple était prêt à poser 30 millions d’euros sur la table pour s’adjuger sur les services de l’avant-centre de 22 ans. Une offre refusée par la direction nantaise, qui a totalement surévalué Matthis Abline en réclamant entre 40 et 50 millions d’euros. Un an seulement plus tard, avec une possible relégation, la cote de l’ancien Rennais s’est effondrée.

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Nos confrères écrivent que si Nantes descend, Matthis Abline vaudra entre 10 et au maximum 15 millions d’euros. Autant dire que pour les Canaris, la douche risque d’être froide, voire même glaciale. Le coup de poker de Waldemar Kita a de fortes chances de s’avérer perdant et cela va avoir des conséquences dramatiques sur les finances nantaises. Même si son contrat court jusqu’en 2028, Matthis Abline ne pourra pas rapporter une fortune à son club en cas de descente. Néanmoins, les courtisans devraient encore être nombreux à s’intéresser à un joueur qui a tapé dans l’oeil de plusieurs clubs en Ligue 1 et en Bundesliga.
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C'est pour te rappeler que l'OM lui aussi demandait des reports de matchs (acceptés par la LFP), ce que tu reproches au PSG.

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ils ne savent plus quoi inventer pour salir le PSG. Next

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combien a eu le strasbourgeois pour avoir mit out fofana pdt 5 mois? le monegasque c'est il retrouvé a ramper sur le terrain apres cette faute cataclysmique qui a meme detruit une planete avec l'impact?

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
60261934582236
2
Lens
59271926542430
3
O. Marseille
49271548543519
4
O. Lyonnais
47271458412912
5
LOSC Lille
4727145842348
6
Monaco
4627144947389
7
Rennes
4427128743376
8
Strasbourg
40271179433310
9
Toulouse
37271071038326
10
Lorient
372791083741-4
11
Brest
3627106113439-5
12
Angers SCO
322795132437-13
13
Paris
3127710103243-11
14
Le Havre
272769122235-13
15
Nice
272776143252-20
16
Auxerre
222757152236-14
17
Nantes
172645172445-21
18
Metz
142735192560-35

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