Nantes : L’entraîneur viré, ça change tout pour Lafont

Prêté au Panathinaïkos cette saison, Alban Lafont semblait se diriger vers un transfert définitif en Grèce. Mais le récent limogeage du coach Rafael Benitez change la donne pour le gardien du FC Nantes, contraint de repasser par la Jonelière à la reprise cet été.

Alban Lafont (27 ans) a de nouveau rendez-vous à la Beaujoire, mais ce n’est pas pour jouer avec le FC Nantes . Le gardien lié aux Canaris jusqu’en 2027 revient simplement avec la Côte d’Ivoire pour affronter l’équipe de France en match amical jeudi. Pas sûr que l’international ivoirien se remémore des souvenirs avec émotion. Au contraire, ce retour ne fera que lui rappeler son avenir incertain.

Le portier prêté au Panathinaïkos l’été dernier pensait s’installer durablement à Athènes. C’était effectivement le plan du club grec qui, selon les informations récoltées par Ouest-France, avait entamé des discussions avec le FC Nantes il y a quelques semaines. Depuis, les négociations ont été stoppées. La raison est simple, c’est surtout l’entraîneur Rafael Benitez qui souhaitait continuer avec Alban Lafont. Malheureusement pour l’ancien Toulousain, le coach passé par le Real Madrid a pris la porte le mois dernier. Et le directeur sportif Stefanos Kotsolis s’est lancé à la recherche d’un nouveau portier titulaire pour la saison prochaine.

Il n’est donc pas question pour Alban Lafont de rester au Panathinaïkos en tant que doublure. De toute façon, rien ne dit que les Grecs seraient parvenus à un accord pour son transfert. Nos confrères ajoutent que le FC Nantes réclame un gros montant pour la dernière année de contrat de son gardien encore indésirable. Quoi qu’il en soit, au Pana ou ailleurs, Alban Lafont devrait repartir cet été, lui qui n’envisage pas non plus un retour chez les Canaris avec un salaire nettement diminué à cause de la relégation en Ligue 2.