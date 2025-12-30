Accord total, Sissoko débarque à Nantes

Nantes est très actif sur le marché des transferts. Après avoir bouclé les arrivées de Machado, Cabella et Aboukhlal, c’est l’international malien Ibrahima Sissoko qui va débarquer en Loire-Atlantique.

Passé par la Ligue 1 avec des expériences à Brest puis Strasbourg, l’international malien qui dispute actuellement la Coupe d’Afrique des Nations va débarquer pour 2 millions d’euros. Un nouveau renfort de poids pour le FC Nantes qui s’apprête à accueillir le milieu défensif d’1m93, peu utilisé en D2 allemande depuis le début de la saison mais qui avait montré de bonnes choses lors de ses expériences précédentes en Ligue 1. Avec cette nouvelle arrivée, le pensionnaire de La Beaujoire prouve en tout cas qu’il a envie d’être actif pour inverser la tendance et se donner toutes les chances de se maintenir dans l’élite. Il en faudra toutefois davantage pour ravir totalement les supporters nantais, qui espèrent d’autres arrivées durant le mois de janvier.