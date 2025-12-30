ICONSPORT_249055_0045

Accord total, Sissoko débarque à Nantes

FC Nantes30 déc. , 11:00
parCorentin Facy
Nantes est très actif sur le marché des transferts. Après avoir bouclé les arrivées de Machado, Cabella et Aboukhlal, c’est l’international malien Ibrahima Sissoko qui va débarquer en Loire-Atlantique.
17e de Ligue 1 à l’issue de l’année 2025, le FC Nantes a promis un mercato copieux à son nouvel entraîneur Ahmed Kantari afin de lui permettre de mener à bien sa mission commando pour arracher le maintien. L’ancien entraîneur adjoint d’Antoine Kombouaré est pour l’instant comblé avec les arrivées déjà bouclées de Machado, Cabella et Aboukhlal, avant même l’ouverture officielle du marché des transferts. Un quatrième renfort vient de s’ajouter à cette liste puisque selon les informations de L’Equipe, un accord a été trouvé entre le FC Nantes et le club allemand (deuxième division) de Bochum pour le transfert d’Ibrahima Sissoko.
Passé par la Ligue 1 avec des expériences à Brest puis Strasbourg, l’international malien qui dispute actuellement la Coupe d’Afrique des Nations va débarquer pour 2 millions d’euros. Un nouveau renfort de poids pour le FC Nantes qui s’apprête à accueillir le milieu défensif d’1m93, peu utilisé en D2 allemande depuis le début de la saison mais qui avait montré de bonnes choses lors de ses expériences précédentes en Ligue 1. Avec cette nouvelle arrivée, le pensionnaire de La Beaujoire prouve en tout cas qu’il a envie d’être actif pour inverser la tendance et se donner toutes les chances de se maintenir dans l’élite. Il en faudra toutefois davantage pour ravir totalement les supporters nantais, qui espèrent d’autres arrivées durant le mois de janvier.

0
Articles Recommandés
Derniers commentaires

OM : Deux joueurs pour 12 ME, c'est validé

Le joueur italien joue en 10 et on recherche un 10. Voilà pourquoi on parle aussi d Abdelli. Mais lui petite rester à Angers ou aller à Lyon...

PSG : Marquinhos prend une décision radicale

Il va moins jouer, mais il reste un joueur emblématique avec une mentalité exceptionnel .S'il veut devenir français et rester en France c'est qu'il aime Paris

OL : Lyon affronte un Monaco sans milieu de terrain

Dommage que le détenteur du trophée du retour de l année ne soit pas là!

PSG : Luis Campos a rencontré Lamine Yamal à Dubaï

Non on ne veut pas de cet abruti et de son père.Le PSG a construit un esprit et une équipe avec une très belle mentalité. Nous n'allons pas détruire l'esprit actuel en recrutant un branleur prétentieux imbu de lui même

PSG : Le Real Madrid prend une décision radicale pour Vitinha

100 millions et puis quoi encore? Le real n'a pas les moyens de s'offir Vitinha et lui est bien à Paris .il peut rester 10 ans et gagner d'autres LDC.Alors ne nous emmedez avec vos articles bidons

