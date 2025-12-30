Nantes : Kita cash sur le cas Mwanga

Le mercato hivernal du FC Nantes promet d’être mouvementé. Waldemar Kita a prévu au moins trois arrivées supplémentaires. Côté départ, l’incertitude reste autour de Junior Mwanga. Le joueur est prêté par Strasbourg cette saison aux Canaris. Selon certaines sources, les Alsaciens pourraient le rappeler. Ce mardi, ces rumeurs sont contestées.

17e de Ligue 1 à l’aube de 2026, le FC Nantes veut aller chercher son maintien cette saison. Pour cela, Waldemar Kita veut donner les moyens à son nouveau technicien Ahmed Kantari. Dans cette optique, le recrutement de plusieurs éléments à toutes les lignes est envisagé. Outre le latéral lensois Deiver Machado et le retour en Ligue 1 de Rémy Cabella, les Canaris ont pour projet trois nouvelles arrivées. Mais du mouvement est également prévu dans le sens des départs du côté de la Jonelière. Dernièrement, c'est le cas de Junior Mwanga qui est discuté. Ce lundi, le média Fan FC Nantes Foot a dévoilé que l’ancien bordelais pourrait retourner du côté de Strasbourg.

Nantes veut le conserver

Ce mardi les rumeurs ont été démenties et le flou reste bien présent. Le milieu de terrain de 22 ans est le sixième joueur le plus utilisé chez les Canaris cette saison. Le natif de Lyon compte 14 apparitions en Ligue 1 pour un but. Prêté au Havre la saison dernière, Junior Mwanga a rejoint Nantes pour gratter du temps de jeu. Le milieu de terrain ne sait pas encore s’il restera à Nantes cet hiver ou si son prêt sera cassé pendant ce mois de janvier. Sur X Emmanuel Merceron dévoile que le FC Nantes souhaite conserver Mwanga et que Strasbourg n’a pas approché l’octuple champion de France pour le rappeler. L’ancien bordelais devrait donc être nantais jusqu’à la fin de la saison. Jeune milieu de terrain, Mwanga peut également évoluer en défense centrale. Une polyvalence qui peut aider Ahmed Kantari dans sa quête de maintien en cette deuxième partie de saison.