Nantes : Kita cash sur le cas Mwanga

FC Nantes30 déc. , 10:20
parNathan Hanini
Le mercato hivernal du FC Nantes promet d’être mouvementé. Waldemar Kita a prévu au moins trois arrivées supplémentaires. Côté départ, l’incertitude reste autour de Junior Mwanga. Le joueur est prêté par Strasbourg cette saison aux Canaris. Selon certaines sources, les Alsaciens pourraient le rappeler. Ce mardi, ces rumeurs sont contestées.
17e de Ligue 1 à l’aube de 2026, le FC Nantes veut aller chercher son maintien cette saison. Pour cela, Waldemar Kita veut donner les moyens à son nouveau technicien Ahmed Kantari. Dans cette optique, le recrutement de plusieurs éléments à toutes les lignes est envisagé. Outre le latéral lensois Deiver Machado et le retour en Ligue 1 de Rémy Cabella, les Canaris ont pour projet trois nouvelles arrivées. Mais du mouvement est également prévu dans le sens des départs du côté de la Jonelière. Dernièrement, c'est le cas de Junior Mwanga qui est discuté. Ce lundi, le média Fan FC Nantes Foot a dévoilé que l’ancien bordelais pourrait retourner du côté de Strasbourg.

Nantes veut le conserver

Ce mardi les rumeurs ont été démenties et le flou reste bien présent. Le milieu de terrain de 22 ans est le sixième joueur le plus utilisé chez les Canaris cette saison. Le natif de Lyon compte 14 apparitions en Ligue 1 pour un but. Prêté au Havre la saison dernière, Junior Mwanga a rejoint Nantes pour gratter du temps de jeu. Le milieu de terrain ne sait pas encore s’il restera à Nantes cet hiver ou si son prêt sera cassé pendant ce mois de janvier. Sur X Emmanuel Merceron dévoile que le FC Nantes souhaite conserver Mwanga et que Strasbourg n’a pas approché l’octuple champion de France pour le rappeler. L’ancien bordelais devrait donc être nantais jusqu’à la fin de la saison. Jeune milieu de terrain, Mwanga peut également évoluer en défense centrale. Une polyvalence qui peut aider Ahmed Kantari dans sa quête de maintien en cette deuxième partie de saison.

Derniers commentaires

OM : Deux joueurs pour 12 ME, c'est validé

Le joueur italien joue en 10 et on recherche un 10. Voilà pourquoi on parle aussi d Abdelli. Mais lui petite rester à Angers ou aller à Lyon...

PSG : Marquinhos prend une décision radicale

Il va moins jouer, mais il reste un joueur emblématique avec une mentalité exceptionnel .S'il veut devenir français et rester en France c'est qu'il aime Paris

OL : Lyon affronte un Monaco sans milieu de terrain

Dommage que le détenteur du trophée du retour de l année ne soit pas là!

PSG : Luis Campos a rencontré Lamine Yamal à Dubaï

Non on ne veut pas de cet abruti et de son père.Le PSG a construit un esprit et une équipe avec une très belle mentalité. Nous n'allons pas détruire l'esprit actuel en recrutant un branleur prétentieux imbu de lui même

PSG : Le Real Madrid prend une décision radicale pour Vitinha

100 millions et puis quoi encore? Le real n'a pas les moyens de s'offir Vitinha et lui est bien à Paris .il peut rester 10 ans et gagner d'autres LDC.Alors ne nous emmedez avec vos articles bidons

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Lens
37161213281315
2
Paris Saint Germain
36161132351421
3
O. Marseille
32161024361521
4
LOSC Lille
32161024332013
5
O. Lyonnais
271683522166
6
Rennes
271676327243
7
Strasbourg
231672725205
8
Toulouse
231665524195
9
Monaco
23167272627-1
10
Angers SCO
22166461718-1
11
Brest
19165472127-6
12
Lorient
18164661928-9
13
Nice
17165291929-10
14
Paris
16164482129-8
15
Le Havre
15163671322-9
16
Auxerre
121633101425-11
17
Nantes
11162591428-14
18
Metz
111632111737-20

