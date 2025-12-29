Nantes : Kita attaque le mercato en mode fast and furious

Encore faudrait il que ca ai commencé pour qu'il y ai une fin.......
Joueur au nom imprononçable prêté par une équipe ukrainienne au dernier du championnat. 2 buts, 1 passe décisive. Valeur 2,5 millions. Si ça fait rêver quelqu'un ici, qu'il lève le doigt tout de suite ou qu'il se taise à jamais ^^
Comme Thiago avant lui ou Raï .
Surement pas ! les mecs qui disent oui, cassez vous supporter un autre club sérieux, soit vous avez rien appris, soit vous avez rien vécu ! Tssss. les vrais ont voté non, Yamal, non mais la blague, un petit kéké a la mentalité de wesh, futur cassos de vestiaire qui foutra la merde, JAMAIS DE LA VIE ! je vois deja le bordel qu'il mettra, les nuits parisiennes, hygiène de vie déplorable, attitude de merdeux H24, au secours sérieux !
Lit bien ce qui est écrit : en France c’est 2 jours pour inscrire une nouvelle recrue... sauf que pour l’OL il faut l'accord de la DNCG !!! Arrêter d'y voir un complot anti l’OL grace à la DNCG l’OL existe encore sans elle dans 2 ans l’OL aurait disparu n’en déplaise à Sergio3n
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|37
|16
|12
|1
|3
|28
|13
|15
|36
|16
|11
|3
|2
|35
|14
|21
|32
|16
|10
|2
|4
|36
|15
|21
|32
|16
|10
|2
|4
|33
|20
|13
|27
|16
|8
|3
|5
|22
|16
|6
|27
|16
|7
|6
|3
|27
|24
|3
|23
|16
|7
|2
|7
|25
|20
|5
|23
|16
|6
|5
|5
|24
|19
|5
|23
|16
|7
|2
|7
|26
|27
|-1
|22
|16
|6
|4
|6
|17
|18
|-1
|19
|16
|5
|4
|7
|21
|27
|-6
|18
|16
|4
|6
|6
|19
|28
|-9
|17
|16
|5
|2
|9
|19
|29
|-10
|16
|16
|4
|4
|8
|21
|29
|-8
|15
|16
|3
|6
|7
|13
|22
|-9
|12
|16
|3
|3
|10
|14
|25
|-11
|11
|16
|2
|5
|9
|14
|28
|-14
|11
|16
|3
|2
|11
|17
|37
|-20
🚨 Semaine de reprise pour l’Olympique. Le match OM - FC Nantes se tiendra à guichets fermés ce dimanche à 15h. Plus de 64 000 personnes sont attendues à Marseille. #TeamOM #OM