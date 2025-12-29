Nantes : Kita attaque le mercato en mode fast and furious

Le FC Nantes veut sauver sa place en Ligue 1. Les Canaris vont donc mettre les bouchées doubles sur le mercato. Trois joueurs sont ciblés en plus de ceux déjà arrivés. Waldemar Kita va donner les moyens à Ahmed Kantari.

Le cap de la mi-saison n’est pas encore franchi mais le FC Nantes doit réagir. 17e de Ligue 1 après 16 journées, l’octuple champion de France est dans une position délicate. Luis Castro a été évincé par Waldemar Kita et le président nantais veut donner les moyens à son successeur de réussir. Sur le mercato hivernal, le FC Nantes sera donc très actif. Outre l’arrivée de Deiver Machado en provenance du RC Lens, les Canaris ont validé le prêt de Rémy Cabella en provenance de l’Olympiakos. Mais ce ne sont pas les seules arrivées du côté de la Jonelière.

Aboukhlal et trois autres joueurs dans les tuyaux

Selon le média But, le FC Nantes cible Zakaria Aboukhlal. L’ancien toulousain a signé du côté du Torino contre 8 millions d’euros en juillet dernier. Mais le début de saison ne se passe pas bien avec peu de temps de jeu (174 minutes en Serie A). L’international marocain (22 sélections, trois buts) veut donc se relancer dans un championnat qu’il connaît bien, la Ligue 1. Nantes veut établir un prêt avec une option d'achat fixée à 6 millions d'euros. Le média But dévoile également que les dirigeants nantais ont ciblé un milieu de terrain, mais également deux autres renforts.

Morgan Sanson a été approché dans l’optique d’un prêt. L’ancien marseillais est en manque de temps de jeu du côté de Nice, mais la venue de Claude Puel sur le banc pourrait relancer le milieu de 31 ans. Du côté de Nantes, l’effectif sera considérablement renforcé cet hiver. Un mercato qui intervient quelques semaines après le licenciement de Luis Castro. Le Portugais a rapidement retrouvé un projet du côté de Levante.