Nantes : Kita attaque le mercato en mode fast and furious

FC Nantes29 déc. , 9:30
parNathan Hanini
Le FC Nantes veut sauver sa place en Ligue 1. Les Canaris vont donc mettre les bouchées doubles sur le mercato. Trois joueurs sont ciblés en plus de ceux déjà arrivés. Waldemar Kita va donner les moyens à Ahmed Kantari.
Le cap de la mi-saison n’est pas encore franchi mais le FC Nantes doit réagir. 17e de Ligue 1 après 16 journées, l’octuple champion de France est dans une position délicate. Luis Castro a été évincé par Waldemar Kita et le président nantais veut donner les moyens à son successeur de réussir. Sur le mercato hivernal, le FC Nantes sera donc très actif. Outre l’arrivée de Deiver Machado en provenance du RC Lens, les Canaris ont validé le prêt de Rémy Cabella en provenance de l’Olympiakos. Mais ce ne sont pas les seules arrivées du côté de la Jonelière.

Aboukhlal et trois autres joueurs dans les tuyaux

Selon le média But, le FC Nantes cible Zakaria Aboukhlal. L’ancien toulousain a signé du côté du Torino contre 8 millions d’euros en juillet dernier. Mais le début de saison ne se passe pas bien avec peu de temps de jeu (174 minutes en Serie A). L’international marocain (22 sélections, trois buts) veut donc se relancer dans un championnat qu’il connaît bien, la Ligue 1. Nantes veut établir un prêt avec une option d'achat fixée à 6 millions d'euros. Le média But dévoile également que les dirigeants nantais ont ciblé un milieu de terrain, mais également deux autres renforts.
Morgan Sanson a été approché dans l’optique d’un prêt. L’ancien marseillais est en manque de temps de jeu du côté de Nice, mais la venue de Claude Puel sur le banc pourrait relancer le milieu de 31 ans. Du côté de Nantes, l’effectif sera considérablement renforcé cet hiver. Un mercato qui intervient quelques semaines après le licenciement de Luis Castro. Le Portugais a rapidement retrouvé un projet du côté de Levante.

Derniers commentaires

L'OM et Egan-Riley, la fin est proche

Encore faudrait il que ca ai commencé pour qu'il y ai une fin.......

L'OL défie un monstre pour ce bon plan de Ligue 1

Joueur au nom imprononçable prêté par une équipe ukrainienne au dernier du championnat. 2 buts, 1 passe décisive. Valeur 2,5 millions. Si ça fait rêver quelqu'un ici, qu'il lève le doigt tout de suite ou qu'il se taise à jamais ^^

PSG : Marquinhos prend une décision radicale

Comme Thiago avant lui ou Raï .

PSG : Luis Campos a rencontré Lamine Yamal à Dubaï

Surement pas ! les mecs qui disent oui, cassez vous supporter un autre club sérieux, soit vous avez rien appris, soit vous avez rien vécu ! Tssss. les vrais ont voté non, Yamal, non mais la blague, un petit kéké a la mentalité de wesh, futur cassos de vestiaire qui foutra la merde, JAMAIS DE LA VIE ! je vois deja le bordel qu'il mettra, les nuits parisiennes, hygiène de vie déplorable, attitude de merdeux H24, au secours sérieux !

OL : Endrick bloqué trois matchs en tribune

Lit bien ce qui est écrit : en France c’est 2 jours pour inscrire une nouvelle recrue... sauf que pour l’OL il faut l'accord de la DNCG !!! Arrêter d'y voir un complot anti l’OL grace à la DNCG l’OL existe encore sans elle dans 2 ans l’OL aurait disparu n’en déplaise à Sergio3n

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Lens
37161213281315
2
Paris Saint Germain
36161132351421
3
O. Marseille
32161024361521
4
LOSC Lille
32161024332013
5
O. Lyonnais
271683522166
6
Rennes
271676327243
7
Strasbourg
231672725205
8
Toulouse
231665524195
9
Monaco
23167272627-1
10
Angers SCO
22166461718-1
11
Brest
19165472127-6
12
Lorient
18164661928-9
13
Nice
17165291929-10
14
Paris
16164482129-8
15
Le Havre
15163671322-9
16
Auxerre
121633101425-11
17
Nantes
11162591428-14
18
Metz
111632111737-20

