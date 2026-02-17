Officiel : Longoria sur la touche, Benatia reste à l’OM !

Comme pressenti depuis lundi soir, Medhi Benatia va finalement rester à l’OM. Le directeur du football, qui avait rendu sa démission publique dimanche après-midi, a été convaincu par Frank McCourt de poursuivre sa mission.

Les supporters de l’Olympique de Marseille étaient dans l’attente de la décision de Frank McCourt, de retour en France ce mardi pour régler l’avenir de Medhi Benatia et de Pablo Longoria. L’homme d’affaires américain a pris ses responsabilités et a transmis il y a quelques minutes un communiqué officiel aux médias. Dans celui-ci, il confirme comme attendu le maintien de Medhi Benatia à son poste de directeur du football. Malgré la démission rendue publique par le Marocain dimanche après-midi , ce dernier a finalement été convaincu par Frank McCourt de rester au moins jusqu’à la fin de la saison.

Quant à Pablo Longoria, annoncé tout proche de la sortie ces dernières heures, il conserve pour l’instant son poste mais se chargera essentiellement des dossiers liés aux instances du football français. Autrement dit, Medhi Benatia se voit conforté avec un pouvoir élargi et aura la mission de nommer le futur entraîneur de l’équipe.

Communiqué de Frank McCourt :

« Déterminé à assurer l’intérêt supérieur de l’Olympique de Marseille et afin d’atteindre les objectifs sportifs de la saison en cours, Frank McCourt a demandé à Medhi Benatia de conserver ses fonctions jusqu’à la fin de la saison. Conscient de ses responsabilités vis-à-vis de l’institution, Medhi Benatia a accepté d’étendre son préavis jusqu’au mois de juin et pilotera l’ensemble des activités sportives. Le rôle de Pablo Longoria devrait évoluer vers ses responsabilités institutionnelles afin de maintenir la représentation de l’Olympique de Marseille au sein des instances françaises et notamment européennes ».

Frank McCout déclare : « En tant que propriétaire du club, je viens à Marseille et prends, une fois de plus, mes responsabilités pour que le club reste concentré sur ses objectifs, particulièrement la qualification pour la prochaine Ligue des Champions et un parcours exemplaire en Coupe de France. Sous la supervision de Medhi Benatia, la nomination d’un nouvel entraîneur sera bientôt annoncée. Mon ambition pour le club reste intacte. Mobilisons nous au service de l’OM ».