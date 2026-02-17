ICONSPORT_275433_0031

Officiel : Longoria sur la touche, Benatia reste à l’OM !

OM17 févr. , 11:04
parCorentin Facy
19
Comme pressenti depuis lundi soir, Medhi Benatia va finalement rester à l’OM. Le directeur du football, qui avait rendu sa démission publique dimanche après-midi, a été convaincu par Frank McCourt de poursuivre sa mission.
Les supporters de l’Olympique de Marseille étaient dans l’attente de la décision de Frank McCourt, de retour en France ce mardi pour régler l’avenir de Medhi Benatia et de Pablo Longoria. L’homme d’affaires américain a pris ses responsabilités et a transmis il y a quelques minutes un communiqué officiel aux médias. Dans celui-ci, il confirme comme attendu le maintien de Medhi Benatia à son poste de directeur du football. Malgré la démission rendue publique par le Marocain dimanche après-midi, ce dernier a finalement été convaincu par Frank McCourt de rester au moins jusqu’à la fin de la saison.
Quant à Pablo Longoria, annoncé tout proche de la sortie ces dernières heures, il conserve pour l’instant son poste mais se chargera essentiellement des dossiers liés aux instances du football français. Autrement dit, Medhi Benatia se voit conforté avec un pouvoir élargi et aura la mission de nommer le futur entraîneur de l’équipe.
Communiqué de Frank McCourt :
« Déterminé à assurer l’intérêt supérieur de l’Olympique de Marseille et afin d’atteindre les objectifs sportifs de la saison en cours, Frank McCourt a demandé à Medhi Benatia de conserver ses fonctions jusqu’à la fin de la saison. Conscient de ses responsabilités vis-à-vis de l’institution, Medhi Benatia a accepté d’étendre son préavis jusqu’au mois de juin et pilotera l’ensemble des activités sportives. Le rôle de Pablo Longoria devrait évoluer vers ses responsabilités institutionnelles afin de maintenir la représentation de l’Olympique de Marseille au sein des instances françaises et notamment européennes ».
Frank McCout déclare : « En tant que propriétaire du club, je viens à Marseille et prends, une fois de plus, mes responsabilités pour que le club reste concentré sur ses objectifs, particulièrement la qualification pour la prochaine Ligue des Champions et un parcours exemplaire en Coupe de France. Sous la supervision de Medhi Benatia, la nomination d’un nouvel entraîneur sera bientôt annoncée. Mon ambition pour le club reste intacte. Mobilisons nous au service de l’OM ».
19
Derniers commentaires

OM : Habib Beye arrive, Longoria négocie son départ

J’annonce des coups perdu dans les vestiaires avec cette entraîneur et la révolution du vestiaire

Officiel : Longoria sur la touche, Benatia reste à l’OM !

Un moindre mal.

L'OL a une offre à 40 ME pour le coup du siècle

Si league des champions , ni le club ni le joueur ont intérêt a se séparer.

Officiel : Longoria sur la touche, Benatia reste à l’OM !

HUMBLE un marseillais ???? T’en as connu? Moi j’ai vécu 15 ans la bas j’en ai jamais vue 1 seule 🤣🤣🤣

Officiel : Longoria sur la touche, Benatia reste à l’OM !

Au vue de vos boules de cristal du début de saison entre champions mon frère et la faillite de l’OL ! Putain ce qu’on ce marre avec vous c’est pop corn chaque jour🤣🤣🤣

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Lens
52221714421725
2
Paris Saint Germain
51221633491930
3
O. Lyonnais
45221435362016
4
O. Marseille
40221246482919
5
LOSC Lille
3422104835314
6
Rennes
34229763435-1
7
Strasbourg
312294936297
8
Monaco
312294935341
9
Lorient
31228772933-4
10
Toulouse
302286832266
11
Angers SCO
29228592227-5
12
Brest
27227692934-5
13
Le Havre
26226882027-7
14
Nice
232265112740-13
15
Paris
222257102639-13
16
Auxerre
172245131730-13
17
Nantes
142235142040-20
18
Metz
132234152249-27

