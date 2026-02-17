Marquinhos, c'est oui au Qatar, non à l'Arabie Saoudite

Sous contrat avec le PSG jusqu'en 2028, Marquinhos ne se voit pas partir en fin de saison. Mais pour la suite, son avenir passe par le Qatar plus que par l'Arabie Saoudite.

Le capitaine du Paris Saint-Germain a réussi la mission de sa vie en ramenant la Ligue des champions au Parc des Princes. S'il rêve désormais d'en faire de même avec la Coupe du Monde au Brésil, Marquinhos sait que sa carrière parisienne tire vers la fin. Arrivé en 2013 à Paris, le défenseur parisien a toujours la confiance de Luis Enrique, et le Brésilien ne bougera donc pas la saison prochaine. Cependant, à 31 ans, Marquinhos sait qu'il va devoir bouger. Selon L'Equipe , du côté du joueur brésilien, qui avait annoncé en décembre dernier qu'il voulait demander un passeport français afin d'avoir la double nationalité, on refuse totalement d'aller en Arabie Saoudite.

Marquinhos finira sa carrière au Qatar

Marquinhos a reçu des offres importantes de la part de la Saudi Pro League l'été dernier, mais il les a toutes refusées. Et selon nos confrères du quotidien sportif, le défenseur brésilien a prévenu que son choix était fait. « Il a confié à certains proches qu'il ne pourrait accepter qu'un départ au Qatar, au Moyen-Orient », explique Loïc Tanzi. Marquinhos est le plus ancien joueur du Paris Saint-Germain depuis que le club a été racheté par Qatar Sports Investments et il ne se voit pas rejoindre l'Arabie Saoudite, dont on sait que les relations avec le Qatar ne sont pas au beau fixe.

Le recrutement d'lya Zabarnyi, censé être le successeur de Marquinhos, étant un flop, le Brésilien sait qu'il n'a rien à craindre pour l'instant du côté du PSG. D'autant plus que Nasser Al-Khelaifi a toujours une confiance absolue en lui, les deux hommes ayant forcément une relation très spéciale « après tant d’années, de galères et de combats » comme le dit la chanson du Collectif Ultras Paris. Le Qatar attendra donc encore un peu.