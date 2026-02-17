ICONSPORT_261406_1332 (1)
Marquinhos

Marquinhos, c'est oui au Qatar, non à l'Arabie Saoudite

PSG17 févr. , 10:30
parClaude Dautel
1
Sous contrat avec le PSG jusqu'en 2028, Marquinhos ne se voit pas partir en fin de saison. Mais pour la suite, son avenir passe par le Qatar plus que par l'Arabie Saoudite.
Le capitaine du Paris Saint-Germain a réussi la mission de sa vie en ramenant la Ligue des champions au Parc des Princes. S'il rêve désormais d'en faire de même avec la Coupe du Monde au Brésil, Marquinhos sait que sa carrière parisienne tire vers la fin. Arrivé en 2013 à Paris, le défenseur parisien a toujours la confiance de Luis Enrique, et le Brésilien ne bougera donc pas la saison prochaine. Cependant, à 31 ans, Marquinhos sait qu'il va devoir bouger. Selon L'Equipe, du côté du joueur brésilien, qui avait annoncé en décembre dernier qu'il voulait demander un passeport français afin d'avoir la double nationalité, on refuse totalement d'aller en Arabie Saoudite.

Marquinhos finira sa carrière au Qatar

Marquinhos a reçu des offres importantes de la part de la Saudi Pro League l'été dernier, mais il les a toutes refusées. Et selon nos confrères du quotidien sportif, le défenseur brésilien a prévenu que son choix était fait. « Il a confié à certains proches qu'il ne pourrait accepter qu'un départ au Qatar, au Moyen-Orient », explique Loïc Tanzi. Marquinhos est le plus ancien joueur du Paris Saint-Germain depuis que le club a été racheté par Qatar Sports Investments et il ne se voit pas rejoindre l'Arabie Saoudite, dont on sait que les relations avec le Qatar ne sont pas au beau fixe.
Le recrutement d'lya Zabarnyi, censé être le successeur de Marquinhos, étant un flop, le Brésilien sait qu'il n'a rien à craindre pour l'instant du côté du PSG. D'autant plus que Nasser Al-Khelaifi a toujours une confiance absolue en lui, les deux hommes ayant forcément une relation très spéciale « après tant d’années, de galères et de combats » comme le dit la chanson du Collectif Ultras Paris. Le Qatar attendra donc encore un peu.
1
Derniers commentaires

L'OL a une offre à 40 ME pour le coup du siècle

Si league des champions , ni le club ni le joueur ont intérêt a se séparer.

Officiel : Longoria sur la touche, Benatia reste à l’OM !

HUMBLE un marseillais ???? T’en as connu? Moi j’ai vécu 15 ans la bas j’en ai jamais vue 1 seule 🤣🤣🤣

Officiel : Longoria sur la touche, Benatia reste à l’OM !

Au vue de vos boules de cristal du début de saison entre champions mon frère et la faillite de l’OL ! Putain ce qu’on ce marre avec vous c’est pop corn chaque jour🤣🤣🤣

OM : Habib Beye arrive, Longoria négocie son départ

Explosion du vestiaire programmé pour ce club.

Officiel : Longoria sur la touche, Benatia reste à l’OM !

Un vrai drama ce club! Ils n’arriveront jamais à ce stabiliser même avec des pétrodollars

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Lens
52221714421725
2
Paris Saint Germain
51221633491930
3
O. Lyonnais
45221435362016
4
O. Marseille
40221246482919
5
LOSC Lille
3422104835314
6
Rennes
34229763435-1
7
Strasbourg
312294936297
8
Monaco
312294935341
9
Lorient
31228772933-4
10
Toulouse
302286832266
11
Angers SCO
29228592227-5
12
Brest
27227692934-5
13
Le Havre
26226882027-7
14
Nice
232265112740-13
15
Paris
222257102639-13
16
Auxerre
172245131730-13
17
Nantes
142235142040-20
18
Metz
132234152249-27

