L1 : Claude Puel prolongé, Nice a tranché

OGC Nice17 févr. , 9:40
parCorentin Facy
Nommé entraîneur de l’OGC Nice fin décembre pour succéder à Franck Haise, Claude Puel réussit pour l’instant un excellent intérim au Gym, où il est sous contrat jusqu’à la fin de la saison.
Quelques jours seulement avant le passage à la nouvelle année, l’OGC Nice a pris une décision importante en se séparant de Franck Haise et en faisant appel à Claude Puel pour reprendre le flambeau. Le retour de l’entraîneur de 64 ans a fait couler beaucoup d’encre sur la Côte d’Azur, certains observateurs émettant notamment de gros doutes quant à sa capacité à se remettre dans le bain après cinq ans d’inactivité et son départ de Saint-Etienne en 2021.
Les résultats et le jeu proposé par l’OGC Nice depuis quelques semaines donnent finalement raison à Claude Puel, qui a redonné un peu d’élan à un groupe en chute libre. L’expérience est pour l’instant positive entre les deux parties à tel point que selon Mohamed Toubache-Ter, il n’est pas exclu que l’aventure se poursuive pour Claude Puel à Nice à l’issue de la saison.
« Un Claude Puel coach de Nice la saison prochaine est sur la table. Il est totalement compatible avec la nouvelle politique… notamment avec la formation » affirme l’insider sur X. Autrement dit, Jean-Pierre Rivère et les dirigeants niçois pourraient rapidement se mettre autour de la table avec Claude Puel pour discuter d’une prolongation de contrat sur plusieurs années.

Claude Puel parti pour rester à Nice

De quoi satisfaire les supporters, globalement convaincus par les deux mois passés par l’entraîneur français au Gym avec un jeu bien plus séduisant et des résultats en amélioration. La prestation à Lyon dimanche confirme les progrès niçois. Car malgré la défaite au Groupama Stadium (2-0), Nice a fait plus que jeu égal avec l’OL, dominant notamment les débats en première mi-temps. Reste maintenant à voir si un accord sera trouvé entre les deux parties mais la tendance est clairement à une prolongation en vue de la saison prochaine.

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Lens
52221714421725
2
Paris Saint Germain
51221633491930
3
O. Lyonnais
45221435362016
4
O. Marseille
40221246482919
5
LOSC Lille
3422104835314
6
Rennes
34229763435-1
7
Strasbourg
312294936297
8
Monaco
312294935341
9
Lorient
31228772933-4
10
Toulouse
302286832266
11
Angers SCO
29228592227-5
12
Brest
27227692934-5
13
Le Havre
26226882027-7
14
Nice
232265112740-13
15
Paris
222257102639-13
16
Auxerre
172245131730-13
17
Nantes
142235142040-20
18
Metz
132234152249-27

