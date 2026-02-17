OM : Habib Beye ou Eric Chelle, verdict ce mardi !

ICONSPORT_282641_0025

Le match entre l’OM et Brest approche ce vendredi et pour l’heure, le club phocéen n’a toujours pas nommé le successeur de Roberto De Zerbi. Tout devrait se jouer dans les heures à venir entre Habib Beye et Eric Chelle.
Quel avenir pour l’Olympique de Marseille ? Le flou règne à tous les étages du club phocéen après les départs de Roberto De Zerbi puis de Medhi Benatia. Si un retour de l’entraîneur italien est impossible, un doute est encore présent quant à l’avenir du Marocain. De retour à Marseille ce mardi, Frank McCourt « ne veut pas entendre parler d’un départ » de Benatia, le nouvel homme fort du club selon les mots du propriétaire américain.

McCourt va trancher ce mardi

Une énorme surprise n’est pas à exclure avec la possibilité de voir Benatia succéder à Longoria… au poste de président. Une chose semble en tout cas actée, les deux hommes ne travailleront plus ensemble. L’identité du futur entraîneur dépend donc du choix de Frank McCourt de conserver le dirigeant espagnol ou l’ex-directeur du football. Selon le journaliste Adam Manseur, les deux hommes ont leur favori pour le poste d’entraîneur : Habib Beye pour Medhi Benatia et Eric Chelle, actuel sélectionneur du Nigeria, pour Pablo Longoria.
« Si Medhi Benatia reste Beye arrivera à l’OM c’est son choix numéro 1 . Les 2 ayant évolué ensemble à l’OM dans le passé. Comme révélé par @MassiliaZone il y a bien des contacts entre Chelle et Balzaretti qui est placé très haut dans la liste de l’italien » explique d’abord notre confrère sur X avant de conclure. « Ce que je sais c’est que glacial entre Medhi et Pablo. Et le fait que Chelle c’était très chaud lundi matin et moins lundi soir laisse peu de places au doute selon moi (même si notre club est dingue) » peut-on lire.

Beye est le choix de Benatia

Autrement dit, la tendance des dernières heures serait à un retour fracassant de Medhi Benatia et à un départ tout aussi inattendu de Pablo Longoria. Si ce scénario venait à voir le jour, c’est alors Habib Beye qui serait l’immense favori pour entraîner l’Olympique de Marseille. Tout devrait se décanter ce mardi avec l’arrivée de Frank McCourt en France pour régler ce bouillant dossier dont l’Américain se serait certainement bien passé en ce mois de février.
1
