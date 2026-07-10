TV : Suisse - Argentine, sur quelle chaîne et à quelle heure ?

Passée tout proche de l’élimination face à l’Egypte en début de semaine, l’Argentine de Lionel Messi va poursuivre sa Coupe du Monde 2026 avec un quart de finale à disputer contre la Suisse.

Quelle heure pour Suisse - Argentine ?

dimanche 12 juillet à 3h00 du matin au Arrowhead Stadium de Kansas City. Les quarts de finale de la Coupe du Monde 2026 proposent de belles affiches comme France - Maroc, Espagne - Belgique ou Norvège - Angleterre, mais le duel entre l’Argentine et la Suisse sera aussi très intéressant à suivre. Ce dernier rendez-vous des quarts de finale de ce Mondial se disputera cedu matin au Arrowhead Stadium de Kansas City.

Sur quelle chaîne suivre Suisse - Argentine ?

Diffusé en pleine nuit, contrairement à tous les autres matchs de ces quarts de finale de la Coupe du Monde, ce match entre la Suisse et l’Argentine sera diffusé uniquement sur l’antenne de BeIN Sports 1.

Les compos probables de Suisse - Argentine :

Qualifiée en quarts de finale de la Coupe du Monde pour la première fois depuis 1954, la Suisse veut continuer sa route le plus loin possible. Toujours invaincue dans ce Mondial, la Nati a dominé l’Algérie en seizièmes (2-0) avant de se défaire de la Colombie aux tirs au but (0-0, 4-3 tab). Désormais devant l'ogre argentin et sa star Messi, la Suisse veut réaliser un exploit. Pour cela, le sélectionneur Murat Yakin va devoir composer avec l’incertitude autour de Manzambi.

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La compo probable de la Suisse : Kobel - Zakaria, Elvedi, Akanji, Rodriguez - Freuler, Xhaka - Rieder, Jashari, Ndoye - Embolo.

Championne du monde en titre, l’Argentine a failli prendre la porte lors de ses deux premiers rendez-vous de la phase finale de cette Coupe du Monde. Passée en prolongation face au Cap-Vert (3-2), l'Albiceleste était menée 0-2 par l’Egypte jusqu’à la 78e minute de jeu avant un retournement de situation fou signé Lionel Messi (3-2). C’est donc avec une certaine confiance que l’Argentine va affronter un adversaire à sa portée sur le papier. Pour ce match, Lionel Scaloni alignera sa meilleure équipe.

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La compo probable de l’Argentine : Emiliano Martinez - Molina, Romero, Lisandro Martinez, Tagliafico - Paredes - De Paul, Mac Allister, Enzo Fernandez - Messi, Alvarez.