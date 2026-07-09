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Direction les demies, la France ne laisse aucune chance au Maroc

Mondial 202610 juil. , 00:01
parGuillaume Conte
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La France a livré un match très solide pour s’imposer 2-0 face au Maroc et valider son billet pour les demi-finales. Les Bleus sont costauds, et Kylian Mbappé continue de marquer.
Après la Suède et le Paraguay, la France passait un test d’un niveau supérieur avec le Maroc ce jeudi soir en quarts de finale de la Coupe du monde. Un match très attendu face à une équipe du Maghreb très intéressante et solide jusqu’à présent. Mais d’entrée de jeu, les Tricolores imposaient leur rythme et auraient pu ou du ouvrir le score. Upamecano voyait sa tête à bout portant être repoussée par Bounou d’un super réflexe, le ton était donné (5e). Doué mettait le feu, et le Maroc ne rentrait jamais dans les 20 derniers mètres français.

Mbappé attend trois minutes pour tirer un pénalty, et le manque

Chaque petit espace était mortel et sur une récupération de balle dans les pieds d’Hakimi, Mbappé était lancé et provoquait un pénalty. Devant l’attente interminable pour valider cette décision (plus de 3 minutes), Mbappé s’agaçait et tirait sur Bounou, toujours aussi impressionnant dans cet exercice (28e).
La pause fraicheur et même la mi-temps n’y changerait rien, le Maroc n’existait pas et subissait avec une parade de Bounou sur Doué (38e) et un tir sur la barre de Digne (44e).
Les Bleus accéléraient encore et l’ouverture du score devenait inévitable. Aussi inévitable que Mbappé, qui enroulait une frappe dont il a le secret pour enfin tromper Bounou (1-0, 60e). La France était clairement soulagée et se donnait même deux buts d’avance avec la remise de Mbappé, et la frappe précise du Ballon d’Or Ousmane Dembélé (2-0, 66e).
Ce deuxième but avait le don de saper le moral des Marocains, qui arrêtaient l’hémorragie mais ne parvenaient jamais à revenir au score. La simple inquiétude pour l’équipe de France était la sortie sur blessure de Kylian Mbappé à 15 minutes de la fin, même si cela semblait une décision de prudence. Le score restait à 2-0 jusqu’au bout, permettant aux Bleus de confirmer leur présence dans le dernier carré, où ils affronteront le vainqueur du match entre la Belgique et l’Espagne.
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