Hakimi, élu meilleur joueur français du match

BOSS DES BOSS KYLIAN MAIS PETES MOI LE CUL, JE T'AIME !!!!
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Si elne est cachée comme ta grammaire....Risque pas de la retrouver !
Bravo les Bleus pour cette victoire plus que méritée.
Argentin...quelle honte une telle attente alors que c'est indiscutable
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Le match d'Hakimi est indigne du statut qu'il doit avoir en sélection
Hakimi, je suis désolé, mais t’es le PIRE joueur, tu nous plombes, tu nous trahis, tu pues la merde. 80 CPA, on en fait rien avec.
📷 Hakimi observes in awe... what's going on, he's asking. Btw, he's rating 5.5 in this game. Very poor, unlike him. France 2 - 0 Morocco
Ouahbi il attend quoi pour dire à Hakimi de ne plus toucher les corners ? #FRAMAR
La manière dont Hakimi joue contre nous 😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂