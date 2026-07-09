Hakimi, élu meilleur joueur français du match

Capitaine des Lions de l’Atlas, Achraf Hakimi n’a pas monté l’exemple sur cette rencontre face à la France.

Adversaire direct de Désiré Doué, il n’a pas trop mal contenu son coéquipier du PSG sur le plan strictement défensif. En revanche, son apport offensif a été inexistant, et même contre-productif. Maladresse technique, ballon perdu qui a notamment provoqué le pénalty sifflé sur Mbappé, l’ancien joueur du Real Madrid est passé à travers de son match. Il a aussi tiré plusieurs coups de pied arrêtés dangereux, à chaque fois complètement à côté des buts. Une maladresse qui fait suite à ses corners ratés en masse lors des tours précédents, même si le Maroc n’a pas voulu changer de tireur tout au long de la compétition.

De quoi agacer les observateurs, et notamment le journaliste Marwan Belkacem, très déçu par Hakimi. « Le match d'Hakimi est indigne du statut qu'il doit avoir en sélection. Techniquement il te plombe plusieurs fois, sur le penalty c'est lui, les contrôles, les passes, ça fait beaucoup de bases qui manquent. Je ne sais pas s'il est revenu trop tôt de blessure, mais là c'est quand même pas top du tout », a analysé le journaliste, qui n’est pas le seul à faire ce constat. Les supporters marocains, qui ont souvent été derrière leur capitaine malgré déjà des trous d’airs avec les Lions de l’Atlas, se sont en tout cas demandés comment le joueur du PSG, si fort avec son club, pouvait présenter des prestations aussi décevantes avec le Maroc.