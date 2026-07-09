Le golazo de Mbappé qui libère la France (vidéo)

Bye bye amis marocains ! Bravo quand même… Sans rancune et bon retour !
Pourquoi cherki il joue jamais ? Pourtant c'est un bon joueur, a city il a fait une belle saison
Barcola est rentré et dembelé dans l axe
Mbappé blessé ?
Mateta pour MBappe ca pique quand même..
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ÇA FINIT PAR PAYER !!! ⚽️🔥🇫🇷 Mbappé ouvre son pied et libère enfin les Bleus ! La France débloque ce quart de finale ! La France mène 1-0. Suivez le match short.do/LTh7pm sur M6 et M6+ #CDM2026 #FIFAWorldCup #FRAMAR