Le golazo de Mbappé qui libère la France (vidéo)

Le golazo de Mbappé qui libère la France (vidéo)

Equipe de France09 juil. , 23:28
parGuillaume Conte
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Dans un match cadenassé par le Maroc avec une domination sans but des Bleus, Kylian Mbappé, qui a manqué un pénalty en première période, a ouvert le score d'une frappe enroulée dont il a le secret. 1-0 pour la France.
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Bye bye amis marocains ! Bravo quand même… Sans rancune et bon retour !

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Pourquoi cherki il joue jamais ? Pourtant c'est un bon joueur, a city il a fait une belle saison

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Barcola est rentré et dembelé dans l axe

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Mateta pour MBappe ca pique quand même..

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