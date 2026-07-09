France-Maroc : Le but de Mbappé était-il valable ?

Après avoir manqué sa chance sur un pénalty, Kylian Mbappé n’a pas douté, comme à son habitude.

En seconde période, sur un ballon aux abords de la surface, il a enroulé parfaitement son tir pour ouvrir le score et envoyer la France vers les demi-finales. Toutefois, cette action a provoqué quelques contestations de la part du Maroc. Car au début de l’action, sur le ballon récupéré par Adrien Rabiot, il semble bien que le milieu de terrain du Milan AC effleure le ballon de la main.

Le but de Mbappé a été revu pour vérification par la VAR par les juges argentins et a été validé, mais cette action a eu le don d’éveiller des soupçons de décisions favorables à la France. Même si sur l’ensemble du match, la supériorité tricolore est difficile à contester, l’importance du premier but reste capitale. Et contestée.