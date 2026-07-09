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Officiel : Rennes fait signer Bryan Reynolds

Rennes10 juil. , 00:30
parGuillaume Conte
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Le Stade Rennais n’avait pas les yeux tournés vers Boston ce jeudi soir, puisqu’il a annoncé la signature d’un international… américain. Le latéral droit Bryan Reynolds a signé jusqu’en 2030 en faveur du club breton, dans le cadre d’un transfert de 4 ME cos bonus en provenance de Westerlo.
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