Officiel : Rennes fait signer Bryan Reynolds

BOSS DES BOSS KYLIAN MAIS PETES MOI LE CUL, JE T'AIME !!!!
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Si elne est cachée comme ta grammaire....Risque pas de la retrouver !
Bravo les Bleus pour cette victoire plus que méritée.
Argentin...quelle honte une telle attente alors que c'est indiscutable
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International avec les États-Unis, révélé en MLS, décisif en Belgique, Bryan Reynolds est Rouge et Noir 🆕 Une arrivée validée par @hellowork.