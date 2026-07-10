CdM 2026 : Haaland choqué par Mbappé

CdM 2026 : Haaland choqué par Mbappé

Equipe de France10 juil. , 7:30
parGuillaume Conte
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Buteur face au Maroc, Kylian Mbappé avait laissé passer sa chance en première période, échouant sur un pénalty interminable.
Kylian Mbappé est de nouveau co-meilleur buteur de la Coupe du monde, en compagnie de Lionel Messi. Les grands attaquants sont au rendez-vous, puisque Harry Kane et Erling Haaland frappent aussi à chaque match. Le Norvégien n’est d’ailleurs pas du tout jaloux de son concurrent français. La preuve, il a suivi la rencontre entre les Bleus et le Maroc ce jeudi soir, et il n’a pas manqué de faire remarquer que l’échec de Kylian Mbappé dans son pénalty face à Bounou n'était pas une surprise à ses yeux.
Pour le cyborg norvégien, voir l’arbitre prendre trois minutes pour valider un pénalty qui ne souffrait pas du besoin de regarder la VAR aussi longtemps dans la cabine, a totalement empêché l’attaquant français d’aborder sereinement cette tentative. « Devoir attendre 5 minutes pour tirer un pénalty, c’est beaucoup trop long », s’est plaint le joueur de Manchester City, qui a quelque peu exagéré sur la durée d’attente, qui a été supérieure à trois minutes tout de même. Un problème tout de même pour une décision qui ne souffrait pas vraiment de contestation possible, même si cela n’explique pas tout, Kylian Mbappé ayant déjà tiré et marqué des tirs au but avec plus de pression que cela.

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C’est acté pour DD il laisse sa place ??

Il n’est pas à l’OM, et règle le transfert de Greenwood en 48 heures

Comment peut-on vendre un joueur de cette qualité aussi bas ,ça me dépasse surtout qu'en vendant des hosberg,kongdobia et autres on comblerait le déficit rapidement...mais quelle erreur

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