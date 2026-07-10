CdM 2026 : Haaland choqué par Mbappé

Racaille un jour, racaille toujours !
Ps: Ounahic’est celui qui était à l’OM ? ce n’est pas le même joueur ce n’est pas possible !!
L’Espagne ou la Belgique il ne va pas falloir que l’on se voit trop beau , trop d’occasions gâchées , ça ne pardonnera en demi .
C’est acté pour DD il laisse sa place ??
Comment peut-on vendre un joueur de cette qualité aussi bas ,ça me dépasse surtout qu'en vendant des hosberg,kongdobia et autres on comblerait le déficit rapidement...mais quelle erreur
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