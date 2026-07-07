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Le miracle argentin, merci Messi

Mondial 202607 juil. , 20:05
parGuillaume Conte
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Au bord du KO face à l’Egypte, l’Argentine a mis trois buts en 15 minutes pour renverser le score et se qualifier 3-2 dans un match où elle aura mené 4 minutes. 
L’Argentine avait le tableau ouvert comme jamais jusqu’aux demi-finales, mais il faut quand même gagner les matchs qui se présentent. Déjà très décevants contre le Cap Vert où ils sont passés en prolongation, les champions du monde ont buté sur l’Egypte pendant 75 minutes dans un match au scénario dingue. En effet, les Pharaons ont réalisé 20 premières minutes d’exception, ouvrant logiquement le score d’une belle tête de Ibrahim (0-1, 15e). 
Par la suite, l’Argentine se remettait la tête à l’endroit et commençait à sérieusement pousser. Shobeir sortait deux parades incroyables devant Alvarez pour maintenir les Egyptiens dans le match, alors que Messi était parfaitement contenu hors de la surface de réparation. L’octuple Ballon d’Or voyait même son pénalty, obtenu par Tagliafico, être repoussé par le gardien pharaon en état de grâce (21e).

L'Argentine au bord de l'élimination

Le match était à sens unique, mais quand l’Egypte sortait, cela faisait très mal. Zico marquait sur un contre rondement mené mais M. Letexier refusait le but pour un croc-en-jambe sur Martinez au tout début de l’action (58e). Mais il était dit que Zico devait marquer contre l’Argentine, et il finissait un splendide contre mené par Salah et le remuant Hassan (0-2, 67e). 
Dos au mur et sans solution, l’Albiceleste s'en remettait forcément au pied de Messi, qui effectuait un centre parfait pour la réduction du score de Romero (1-2, 79e ). Cela donnait un dernier quart d’heure de folie, et forcément Messi sortait de sa boite pour égaliser d’une demi-volée parfaite (2-2, 84e). Son huitième but de la compétition. La fin de match était débridée et sur un contre Enzo Fernandez marquait le but décisif d’une tête bien placée, malgré les réclamations des Egyptiens qui réclamaient des fautes argentines sur l’action (3-2, 94e). 
Grâce à un Messi injouable, l’Argentine continue son parcours sans impressionner, mais avec une rage de vaincre qui renverse tout sur son passage. 
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Derniers commentaires

PSG : La Juve se moque encore de Paris pour Kolo Muani

Le rat c 3 ainsi ke tte ta mifa imbécile rageux

Le miracle argentin, merci Messi

Tu sais ce que c'est un fractionné ? ^^ Bref... demande donc à un préparateur physique... ce qu'il en pense. Mdr

Le miracle argentin, merci Messi

Hilton 43ans abruti fini !! Et tu viens nous expliquer que c'est impossible alors que plein de joueurs l'ont fait !! T'es vraiment trop con ! l'organisme en charge des stats du foot explique que messi passe son temps à marcher... et toi tu comprends tjr pas ! qu'est ce que tu peux etre con

PSG : La Juve se moque encore de Paris pour Kolo Muani

Entièrement d'accord avec la Juve vous surpayer des tocards et vous croyez les refourguer aux autres à 1 prix vraiment débile

Le miracle argentin, merci Messi

mais c'est à toi d'aller te renseigner rémi l'inculte... Un préparateur sportif pourra t'expliquer qu'un sportif après 40ans peut bien répéter les efforts, notamment d'endurance tant que ca demande pas trop d'explosivité ! Tu fais expres d'etre con à ce point? Y'a eu plein de sportifs de haut niveau qui ont continué leur carrière a plus de 40ans et tu viens nous expliquer que c'est impossible mdr

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