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L’Angleterre sort vivant du piège mexicain

Mondial 202606 juil. , 7:23
parCorentin Facy
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8e de finale de la Coupe du monde 2026
Mexique - Angleterre : 2-3
Buts : Bellingham (36e, 38e), Kane (60e sp) pour l’Angleterre ; Quiniones (42e), Jimenez (69e) pour le Mexique
Carton rouge : Quansah (54e) pour l’Angleterre
Au terme d’un match engagé et riche en buts, l’Angleterre de Thomas Tuchel s’est sorti du piège tendu par le Mexique dans son mythique stade Azteca (2-3). Un succès qui permet aux Three Lions de valider leur ticket pour les quarts de finale du Mondial. Ils y affronteront la Norvège puisque les coéquipiers d’Erling Haaland ont éliminé le Brésil dimanche soir (2-1) grâce notamment à un doublé du serial buteur de Manchester City.
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Il est évident que l’arbitrage était orienté..L’explication la plus plausible à ce niveau c’est que l’arbitre avait reçu des instructions et peut-être plus pour agir ansi.

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100.000.000 d'€ pour le foot, cest peanuts, à tous les clubs qui "surpayent" leurs joueurs ainsi que leurs staff, ils suffirait tout simplement de réévaluer à la baisse de , ́e serait-ce que de 50.000 € à 100.000€ par mois selon chacuns , faites un calcul vite fait... bien fait , vous verrez que les "100.000.000" manquant, ne le seront plus 🥴

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Ou plutôt il faisait tellement chaud qu'ils se sont endormis devant leurs écrans.

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L’EDF devrait faire annuler le jaune d'Olise. Il n’a jamais touché le joueur adversaire. Qid si Olise prend un nouveau carton jaune lors du prochain match??

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Oui c'est vrai mais Blatter était un peu moins pourri qu'Infantino qui n'est qu'un corrompu de première.

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