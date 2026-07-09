CdM 2026 : Mbappé rate un penalty interminable, merci la VAR...

CdM 2026 : Mbappé rate un penalty interminable, merci la VAR...

Equipe de France09 juil. , 22:40
parAlexis Rose
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Avant la demi-heure de jeu du quart de finale de la Coupe du Monde 2026, Kylian Mbappé a raté un penalty pour l’équipe de France face au Maroc après une très longue attente.
L’arbitrage de l’Argentin Facundo Tello était redouté par tous les Français avant le quart de finale du Mondial 2026 entre la France et le Maroc ce jeudi soir. Et même s’il n’est pas le principal fautif, sachant que Mbappé a quand même raté sa tentative à cause d'une course trop lente et d'une frappe pas assez puissante, Facundo Tello a influé à sa manière le penalty raté par Kylian Mbpapé à la 28e.
À la 25e minute de jeu, Mbappé a d'abord provoqué la faute de Mazraoui dans la surface marocaine et l’arbitre a désigné le point de penalty. Mais la VAR a été sollicitée pour une possible faute française au départ de l’action sur Hakimi, qui avait perdu le ballon de manière régulière. Malgré ça, l’arbitre a fait durer le suspense de la VAR pendant plusieurs minutes, alors que Mbappé attendait pour tirer. La suite, le capitaine des Bleus a buté sur le gardien marocain Bounou et le match reste pour l’instant à 0-0 alors que la France a eu plusieurs grosses occasions.
Ce penalty interminable raté par Mbappé n’a pas fini de faire parler, surtout que l'attaquant du Real Madrid a pesté de longues minutes sur le terrain après ce loupé...

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Derniers commentaires

France - Maroc : les compos (22h00 sur M6 et BeIN Sports 1)

T'en a pas marre avec tes théories du complot? L'arbitre a été excellent !! T'a encore raconter de la merde pdt plusieurs jours !! apprends à taire un peu, tu passes vraiment trop pour le gogole de service

France - Maroc : les compos (22h00 sur M6 et BeIN Sports 1)

encore perdu comme à chaque fois mdr

France - Maroc : les compos (22h00 sur M6 et BeIN Sports 1)

Bye bye amis marocains ! Bravo quand même… Sans rancune et bon retour !

France - Maroc : les compos (22h00 sur M6 et BeIN Sports 1)

Pourquoi cherki il joue jamais ? Pourtant c'est un bon joueur, a city il a fait une belle saison

France - Maroc : les compos (22h00 sur M6 et BeIN Sports 1)

Barcola est rentré et dembelé dans l axe

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