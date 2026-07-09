CdM 2026 : Mbappé rate un penalty interminable, merci la VAR...

T'en a pas marre avec tes théories du complot? L'arbitre a été excellent !! T'a encore raconter de la merde pdt plusieurs jours !! apprends à taire un peu, tu passes vraiment trop pour le gogole de service
encore perdu comme à chaque fois mdr
Bye bye amis marocains ! Bravo quand même… Sans rancune et bon retour !
Pourquoi cherki il joue jamais ? Pourtant c'est un bon joueur, a city il a fait une belle saison
Barcola est rentré et dembelé dans l axe
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Mbappé file en contre et obtient un penalty évident ! Énorme occasion pour les Bleus d'ouvrir le score !! ⚡️🔥 Suivez le match short.do/LTh7pm sur M6 et M6+ #CDM2026 #FIFAWorldCup #FRAMAR
Oh non… Mbappé manque son penalty, Bounou avait choisi le bon côté ! 😱🧤 Toujours 0-0. Suivez le match short.do/LTh7pm sur M6 et M6+ #CDM2026 #FIFAWorldCup #FRAMAR