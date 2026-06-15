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TV : Argentine - Algérie, sur quelle chaîne et à quelle heure ?

Mondial 202615 juin , 7:00
parAlexis Rose
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Championne du monde en titre, l’Argentine va débuter sa Coupe du Monde 2026 avec un match pas si simple que cela à disputer contre l’Algérie.

Quelle heure pour Argentine - Algérie ?

En 2022 au Qatar, l’Argentine a posé la troisième étoile sur son maillot en remportant une nouvelle Coupe du Monde après 1978 et 1986 face à la France en finale. Quatre ans plus tard, L'Albiceleste figure toujours parmi les favoris de la compétition. Pour son entrée en lice, l’Argentine affrontera l’Algérie ce mercredi 17 juin à 3h00 du matin. L’arbitre de cette rencontre sera le Polonais Szymon Marciniak.

Sur quelle chaîne suivre Argentine - Algérie ?

Suivies par de nombreux fans de foot à travers la France, les équipes d’Argentine et d’Algérie n’auront pas la chance de jouer en clair et en gratuit. Puisque cette partie comptant pour la première journée de la phase de groupes du Mondial 2026 sera diffusée en exclusivité sur beIN Sports 1.

Les compos probables de Argentine - Algérie :

Devenue première nation mondiale juste avant la Coupe du Monde, grâce à ses victoires en préparation face à l’Islande (3-0) et le Honduras (2-0), l’Argentine est prête à en découdre. Pour ce premier match, le sélectionneur Lionel Scaloni fera jouer son équipe-type, sans Balerdi ou Tagliafico, forfaits, et probablement avec Lionel Messi sur le banc.

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La compo probable de l’Argentine : Musso - Giay, Otamendi, Lisandro Martinez, Medina - Barco, Palacios - Lo Celso, Almada, Giuliano Simeone - Lautaro Martinez.
Pour son retour en Coupe du Monde, plus de dix ans après sa dernière participation en 2014, l’Algérie aura fort à faire pour son entrée en lice avec ce match contre les champions du monde en titre. Vainqueurs des Pays-Bas en match de préparation (1-0), Les Fennecs n’auront rien à perdre face à l’Argentine. Pour ce match, le sélectionneur Vladimir Petkovic alignera sa meilleure équipe, sans Bensebaini.

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La compo probable de l’Algérie : Enzo Zidane - Abada, Mandi, Belaid, Ait-Nouri - Zerrouki, Bentaleb, Aouar - Mahrez, Gouiri, Amoura.

World Cup

17 juin 2026 à 3:00
Argentine
03:00
Algérie
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Derniers commentaires

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Il c est plutôt pas encaissé, si c'était en pl ça va être quoi alors ?

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euh t as vu ce qu'il prend? tu crois que sa blessure c'est un pn musculaire? il se fait literralement decouper 3 matchs d'affilés a moment a force ben oui la cheville flanche ... surtout que le strasbourgeois tacle par derriere et prendre la cheville en sandwich ... et ne prend que 3 matchs contre une saison blanche pour fofana .. si tu protege pas les joueurs forcement ils deviennent fragile ...

Greenwood à la Roma, l’OM humilié avec 18 millions d'euros

Aulas il aurait mis a 100 M parce que le marché des transferts a beaucoup augmenté, l inflation augmente tu est au courant ou pas ? On dirait que tu a pas l air de comprendre, aujourd'hui un lacazette il aurait coûté entre 80 a 100 M

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