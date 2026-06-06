L'Argentine confirme le forfait de Balerdi au Mondial

L’Argentine a officialisé ce samedi après-midi le forfait de Leonardo Balerdi pour la Coupe du monde 2026.

Le défenseur de l’OM souffre d’une blessure au mollet qui l’éloignera des terrains au minimum un mois. « Le défenseur Leonardo Balerdi a subi une blessure musculaire au mollet de sa jambe droite et ne pourra pas faire partie de l'effectif qui disputera la Coupe du Monde. Courage et bon rétablissement » peut-on lire sur le compte X officiel de la sélection dirigée par Lionel Scaloni.