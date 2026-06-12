Argentine : Tagliafico forfait contre l'Algérie

" Auteur de 4 buts et 1 passe décisive durant son prêt à l’OL en provenance de l’Olympiakos, Roman Yaremchuk a beaucoup pesé sur les défenses de Ligue 1, libérant de l’espace pour ses coéquipiers offensifs. " Pour une fois que Foot01 ne raconte pas de conneries ! Ce serait bien de le garder.
Regardez le celui-là, il pousse carrément les gens à ne plus me répondre tellement mes commentaires le mettent au bord du suicide. Mais en vain 🫵😂
Les infos et intox tombent de partout....qui croire ?
Waouhhh...coup de chaud ! Intox ???
C'est agréable de voir son club avec une ligne directrice claire et surtout de la voir appliquée efficacement. Direction, joueurs, centre de formation et supporters l'ambiance est bonne et tout le monde avance dans la même direction.
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🚨🇦🇷 NICOLÁS TAGLIAFICO podría estar LISTO para el SEGUNDO PARTIDO (vs Austria) ⚠️ Como mínimo, se va a perder el debut vs Argelia ✅ Aún así, el lateral no va a salir de la convocatoria debido a su importancia en el equipo ℹ️: @gastonedul