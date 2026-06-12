Argentine : Tagliafico forfait contre l'Algérie

Le défenseur de l’OL Nicolas Tagliafico est forfait pour le premier match de l’Argentine contre l’Algérie dans la nuit du 16 au 17 juin.

Touché au mollet lors du match amical face au Honduras le 7 juin dernier, Nicolas Tagliafico va manquer le premier match de l’Argentine lors de cette Coupe du monde 2026 . En effet, L’Equipe confirme que le défenseur gauche de 33 ans est forfait pour le match face à l’Algérie dans la nuit du 16 au 17 juin prochain à 3 heures du matin.

Le quotidien national précise néanmoins qu’il n’est pas question d’une indisponibilité pour le tournoi dans sa globalité pour le moment. Lionel Scaloni souhaite gérer l’ancien de l’Ajax en le laissant au repos pour ce premier match, avec l’espoir de le récupérer un peu plus tard dans cette Coupe du monde. Trois solutions s’offrent à présent au sélectionneur argentin pour le remplacer, dont deux joueurs de Ligue 1 : Facundo Medina (OM), Valentin Barco (Strasbourg) ou Lisandro Martinez (Manchester United).