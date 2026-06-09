ICONSPORT_367809_0001
Messi

CdM 2026 : L'Algérie promet de faire pleurer Messi

Mondial 202609 juin , 13:40
parHadrien Rivayrand
1
Ajouter comme source préférée sur Google
L’Argentine sera l’une des grandes favorites pour le titre lors de la Coupe du monde 2026. Mais l’Albiceleste sera très attendue, notamment par l’Algérie.
Leo Messi et ses coéquipiers remettront leur titre en jeu lors de la prochaine Coupe du monde, qui débute ce jeudi. Une fois encore, l’Argentine fera partie des grandes favorites. Mais attention toutefois à l’excès de confiance. En 2022, l’Albiceleste avait très mal débuté sa campagne, s’inclinant face à l’Arabie saoudite avant de se reprendre brillamment. L’Algérie, que l’Argentine affrontera le 17 juin prochain, rêve également de faire tomber les champions du monde. Et ce n’est pas Ibrahim Maza qui dira le contraire.

L'Algérie assume ses ambitions face à l'Argentine 

Dans des propos rapportés par DZ Foot, le milieu offensif du Bayer Leverkusen a en effet exprimé son impatience de disputer la Coupe du monde avec les Fennecs, avant d’envoyer un message fort à l’Argentine et à Leo Messi :
« Nous battrons Messi, incha’Allah. Nous devons faire une bonne Coupe du monde. Le premier match contre l’Argentine est très important. C’est une équipe qui provoque beaucoup, mais nous devons garder notre calme, réfléchir et bien les observer. »

Lire aussi

Mondial 2026 : Le Maroc tremble à cause des joueurs blessésMondial 2026 : Le Maroc tremble à cause des joueurs blessés
L’Algérie n’est pas venue en Amérique du Nord pour faire de la figuration et entend marquer les esprits dès le début de la compétition. Les conditions climatiques ne seront pas faciles lors de ce Mondial 2026 et des surprises sont plus que possibles. Il n’est en plus jamais évident de réussir son entrée en lice dans une telle compétition. Leo Messi et ses coéquipiers sont prévenus : l’Algérie arrivera avec des ambitions claires pour les bousculer et gagner la rencontre.
À noter que Leo Messi se serait remis de sa récente blessure avec l’Inter Miami. Reste à savoir si Lionel Scaloni prendra le risque d'aligner directement ou non l’ancien joueur du FC Barcelone.
Articles Recommandés
Pierre Sage ICONSPORT_365874_0409
Lens

Lens : Crystal Palace paie 5 ME et s'offre Pierre Sage

ICONSPORT_274397_0006
OM

Todibo à l'OM, il signe tout de suite

ICONSPORT_367392_0078
PSG

Indice UEFA : Pourquoi le PSG a perdu une place au classement

ICONSPORT_265299_0004
OL

OL : Les magouilles de Textor, il n'en peut plus

Fil Info

09 juin , 16:02
Lens : Crystal Palace paie 5 ME et s'offre Pierre Sage
09 juin , 15:30
Todibo à l'OM, il signe tout de suite
09 juin , 15:00
Indice UEFA : Pourquoi le PSG a perdu une place au classement
09 juin , 14:30
OL : Les magouilles de Textor, il n'en peut plus
09 juin , 14:00
Encore 50 ME et le Real recrute Olise, le Bayern craque
09 juin , 13:20
L'été est chaud à Monaco, la Juventus contactée
09 juin , 13:00
L’OM arrive en Espagne, ils sont morts de rire
09 juin , 12:40
L’OL trop gourmand, un club très riche lui ferme la porte
09 juin , 12:20
PSG : RMC l’annonce, Luis Enrique cherche un buteur

Derniers commentaires

CdM 2026 : L'Algérie promet de faire pleurer Messi

Qu'est ce qu'Allah a avoir avec le foot? Il a déjà en galère grave au moyen orient, il sera pas dispo cet été aux US pour jouer avec une balle 🤣

Indice UEFA : Pourquoi le PSG a perdu une place au classement

C'était prévu depuis des mois au vu des trajectoires. Le psg a le Real dans le viseur, c'est déjà énorme

« Le Mondial n’est pas un concert de Taylor Swift » : La MLS prévient la planète

J'ai adoré le joueur, mais faut reconnaître qu'à part a l'arrêt ou sur coup franc ce n'est plus pareil (et ça n'a rien de péjoratif, l'âge touche tout le monde même les plus grands sportifs, c'est inéluctable)

Le PSG abandonne, 95 ME envolés

Cette tête de mule ne veut que les radins de la Juve. Il torpille les discussions avec les autres clubs.

OL : Les magouilles de Textor, il n'en peut plus

On n'a jamais vu l'argent de Botafogo... Par contre on s'est aperçu qu'on a TOUT vendu et que Botafogo qui n'avait jamais mis plus de 5M€ sur un joueur a commencé à dépenser des 30/40/50M€ du jour au lendemain ...

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
76342446742945
2
Lens
70342248663531
3
LOSC Lille
61341879523715
4
O. Lyonnais
603418610534013
5
O. Marseille
593418511634518
6
Rennes
5934178959509
7
Monaco
54341661260546
8
Strasbourg
533415811584711
9
Lorient
45341112114851-3
10
Toulouse
44331281347461
11
Paris
44341111124750-3
12
Brest
3934109154355-12
13
Angers SCO
363499162948-19
14
Le Havre
3534714133244-12
15
Auxerre
3434810163444-10
16
Nice
3234711163760-23
17
Nantes
233358202952-23
18
Metz
173438233276-44

Loading