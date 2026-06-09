CdM 2026 : L'Algérie promet de faire pleurer Messi

L’Argentine sera l’une des grandes favorites pour le titre lors de la Coupe du monde 2026. Mais l’Albiceleste sera très attendue, notamment par l’Algérie.

Leo Messi et ses coéquipiers remettront leur titre en jeu lors de la prochaine Coupe du monde , qui débute ce jeudi. Une fois encore, l’Argentine fera partie des grandes favorites. Mais attention toutefois à l’excès de confiance. En 2022, l’Albiceleste avait très mal débuté sa campagne, s’inclinant face à l’Arabie saoudite avant de se reprendre brillamment. L’Algérie, que l’Argentine affrontera le 17 juin prochain, rêve également de faire tomber les champions du monde. Et ce n’est pas Ibrahim Maza qui dira le contraire.

L'Algérie assume ses ambitions face à l'Argentine

Dans des propos rapportés par DZ Foot, le milieu offensif du Bayer Leverkusen a en effet exprimé son impatience de disputer la Coupe du monde avec les Fennecs, avant d’envoyer un message fort à l’Argentine et à Leo Messi :

« Nous battrons Messi, incha’Allah. Nous devons faire une bonne Coupe du monde. Le premier match contre l’Argentine est très important. C’est une équipe qui provoque beaucoup, mais nous devons garder notre calme, réfléchir et bien les observer. »

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L’Algérie n’est pas venue en Amérique du Nord pour faire de la figuration et entend marquer les esprits dès le début de la compétition. Les conditions climatiques ne seront pas faciles lors de ce Mondial 2026 et des surprises sont plus que possibles. Il n’est en plus jamais évident de réussir son entrée en lice dans une telle compétition. Leo Messi et ses coéquipiers sont prévenus : l’Algérie arrivera avec des ambitions claires pour les bousculer et gagner la rencontre.

À noter que Leo Messi se serait remis de sa récente blessure avec l’Inter Miami. Reste à savoir si Lionel Scaloni prendra le risque d'aligner directement ou non l’ancien joueur du FC Barcelone.