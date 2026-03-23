EdF : La France dévoile ses deux maillots pour le Mondial

OL: Faute sur Endrick, penalty pour Monaco, Lyon craque

Oh tu fatigues ... Je t'ai invité a retourné sur l article en question, tu y verras mon commentaire ou moi meme je dis qu il n y a pas penalty car dés le depart on voit que la main est collé au corps et cela bien avant que les nouvelles images de Ligue1+ montrent un plan de face ... Ce que je te reproche et t invite relire, ce sont tes commentaires a ce moment la, aux Lyonnais ou selon toi parce l arbitre a pris une decision est que cela a ete checké par la Var, ds ce cas comme ça arrange l OM, ça ne peut etre que la bonne decision ... Par contre quand tu as envie d etre de mauvaise foi, comme sur ce péno pour le PSG qui a egalement ete check par la VAR, la on a droit a toute ton hypocrisie !!!