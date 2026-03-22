Edf : France-Brésil, Deschamps prépare une finale

Dernière trêve internationale pour les sélections avant le début de la Coupe du monde 2026 en Amérique du Nord. Pour cette répétition générale, l’équipe de France et le Brésil se retrouvent pour un match amical de prestige. Didier Deschamps le sait, la Seleçao fait partie des favoris cet été.

Quand on se rencontre avec le Brésil, c’est toujours un moment particulier. Je sais, pour en avoir parlé avec mes joueurs, que pour en avoir parlé avec certains d’entre eux. C’est le Brésil, ça parle à tout le monde, c’est la terre du football. Évidemment que le Brésil fait partie des candidats pour aller chercher ce titre, » a-t-il déclaré en conférence de presse. Un premier match amical important dans le cadre de la préparation à la Coupe du monde 2026 ce jeudi pour l’ équipe de France . Les Bleus feront face au Brésil du côté de Boston pour une répétition générale sur place avant le début du Mondial cet été. Pour sa dernière, Didier Deschamps a envie de marquer le coup, mais les prétendants à la victoire sont nombreux. Selon le sélectionneur tricolore, le Brésil est un favori à la victoire finale. «» a-t-il déclaré en conférence de presse.

Le Brésil est également sous pression

De son côté, le Brésil est également sous pression, la Seleçao ne trouve pas la recette pour enchaîner les résultats. Sous la houlette de Carlo Ancelotti, le quintuple champion du monde doit se donner confiance lors de cette trêve. L’ancien entraîneur du Real Madrid, le sait. La pression augmente chaque semaine. « Mon but, c’est de travailler et d’aider le Brésil à gagner la Coupe du monde en 2026. C’est mon unique objectif. C’est une grande opportunité et une immense responsabilité pour moi, » détaille-t-il dans un entretien accordé à Téléfoot cette semaine. Malgré le caractère amical de la rencontre, l’enjeu est important pour une rencontre qui rappellera aux plus nostalgiques, les premières grandes lignes du titre de champion du monde 1998.