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Edf : France-Brésil, Deschamps prépare une finale

Equipe de France22 mars , 21:00
parNathan Hanini
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Dernière trêve internationale pour les sélections avant le début de la Coupe du monde 2026 en Amérique du Nord. Pour cette répétition générale, l’équipe de France et le Brésil se retrouvent pour un match amical de prestige. Didier Deschamps le sait, la Seleçao fait partie des favoris cet été.
Un premier match amical important dans le cadre de la préparation à la Coupe du monde 2026 ce jeudi pour l’équipe de France. Les Bleus feront face au Brésil du côté de Boston pour une répétition générale sur place avant le début du Mondial cet été. Pour sa dernière, Didier Deschamps a envie de marquer le coup, mais les prétendants à la victoire sont nombreux. Selon le sélectionneur tricolore, le Brésil est un favori à la victoire finale. « Quand on se rencontre avec le Brésil, c’est toujours un moment particulier. Je sais, pour en avoir parlé avec mes joueurs, que pour en avoir parlé avec certains d’entre eux. C’est le Brésil, ça parle à tout le monde, c’est la terre du football. Évidemment que le Brésil fait partie des candidats pour aller chercher ce titre, » a-t-il déclaré en conférence de presse.

Le Brésil est également sous pression

De son côté, le Brésil est également sous pression, la Seleçao ne trouve pas la recette pour enchaîner les résultats. Sous la houlette de Carlo Ancelotti, le quintuple champion du monde doit se donner confiance lors de cette trêve. L’ancien entraîneur du Real Madrid, le sait. La pression augmente chaque semaine. « Mon but, c’est de travailler et d’aider le Brésil à gagner la Coupe du monde en 2026. C’est mon unique objectif. C’est une grande opportunité et une immense responsabilité pour moi, » détaille-t-il dans un entretien accordé à Téléfoot cette semaine. Malgré le caractère amical de la rencontre, l’enjeu est important pour une rencontre qui rappellera aux plus nostalgiques, les premières grandes lignes du titre de champion du monde 1998.
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Les Olympitres ont encore frappé 😂😂😂😂

Personne n'est aussi mal arbitré que l'OL, Fonseca en a marre

ah mais toi tu l as vu. ça fait toute la difference

Personne n'est aussi mal arbitré que l'OL, Fonseca en a marre

Et ballogun aurait du prendre 2 jaunes, pour cumul de fautes. Toutes les actions c'etait faute sur Niakhate, mais ça on le voit pas dans son canapé, car il fait faute avant que le ballon n'arrive

Personne n'est aussi mal arbitré que l'OL, Fonseca en a marre

ça commence a devenir grottesque dans les confrontations diretes : - contre Rennes, pas de rouge pour l'agression sur Merah, expulsion de Morton, faute sur descamp sur le 2eme but ( absent 3 semaines apres) - contre marseille au match aller 3 buts refusés - contre le PSG, faute sur Tessman sur le 1er but, expulsion severe qui donne le but de lq victoire a Paris a la 95eme - contre l'OM au retour, le but du 2-0 refusé pour un HJ jamais prouvé, et faute sur Moerton sur le 3eme but - Contre Monaco, le pompom, Letexier " j'ai vu le tirage de maillot, je n'ai pas sifflé car ce n'est pas faute", mais en plus c'est akliouche qui frappe le pied de Tolisso. En 1ere mi temps il siffle une faute sur Kherer , alors que sulc va seul au but, alors qu'il n'y a aucun contact. Et a la fin , il y a micro contact, mais ça suffit pour desequilibrer Sulc, c'est pénalty. Et pour montrer l'etat d'esprit de l'arbitre, a la fin du temps reglementaire, Monaco met plus de 2 minutes a tirer un corner, il montre sa monte et 30 secondes apres siffle fin du match

Monaco revient comme une fusée, l'OL voit rouge

c'est vrai c'est ce que disent les mecs qui n'ont jamais tapé dans un ballon

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
60261934582236
2
Lens
59271926542430
3
O. Marseille
49271548543519
4
O. Lyonnais
47271458412912
5
LOSC Lille
4727145842348
6
Monaco
4627144947389
7
Rennes
4427128743376
8
Strasbourg
3726107940319
9
Toulouse
37271071038326
10
Lorient
372791083741-4
11
Brest
3627106113439-5
12
Angers SCO
322795132437-13
13
Paris
3127710103243-11
14
Le Havre
272769122235-13
15
Nice
272776143252-20
16
Auxerre
222757152236-14
17
Nantes
172545162242-20
18
Metz
142735192560-35

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