L'Italie pourrait jouer le mondial 2026
L'équipe d'Italie attentive à l'avenir de l'Iran

Mondial 2026 : L'Italie victime d'une terrible fake news

Mondial 202613 avr. , 18:20
parClaude Dautel
0
Éliminée sportivement du Mondial 2026, l'équipe d'Italie pourrait être repêchée ou du moins jouer un match pour aller disputer la Coupe du Monde si l'Iran finit par renoncer à jouer cette compétition. La blague a circulé partout dans le monde, mais était totalement fausse.
A moins de deux mois du coup d'envoi du Mondial 2026 au Canada, aux Etats-Unis et au Mexique, on connaît les 48 pays qualifiés pour cette Coupe du Monde. Mais dans cette liste, la présence d'une sélection nationale suscite encore quelques doutes, c'est évidemment l'équipe d'Iran. Même si tout le monde se veut rassurant, du côté de la FIFA, on est très attentif à tout ce qui entoure cette formation, au moment où l'Iran et les Etats-Unis ont échoué dans la quête d'un traité de paix. Alors, plutôt que d'être un acteur passif du dossier, Gianni Infantino, grand ami de Donald Trump, aurait réfléchi à un plan B qui pourrait voir l'Italie jouer un match de barrage contre une autre formation européenne éliminée, puis affronter une formation d'une autre confédération pour remplacer l'Iran. Tout cela est faux.

Une fake-news reprise partout dans le monde

En effet, la source, The Athletic, citée par plusieurs grands médias français et internationaux, n'a jamais écrit la moindre ligne sur ce sujet. Et en Italie, où la supercherie a vite été démasquée, on n'a pas apprécié cette blague. « Le simple fait de citer The Athletic suffit à rendre une information authentique, ou du moins plausible. Mais à ce jour, ce média n'a jamais évoqué cette possibilité. Quant à savoir si Infantino et son équipe y songent, c'est une autre histoire : on l'ignore, mais chacun est libre d'espérer que ce soit le cas. Cependant, l'auteur de l'article qui a lancé cette rumeur devrait en assumer la responsabilité et ne pas l'attribuer à une source très réputée qui ne l'a jamais mentionnée auparavant », fulmine Ivan Cardia, journaliste pour Tuttomercatoweb.

L'Italie ne jouera pas le Mondial

Il n'y aura donc pas de miracle pour Gianluigi Donnarumma et ses coéquipiers qui regarderont le prochain Mondial 2026 devant la télévision. C'est tant mieux pour l'Iran qui a décroché sa qualification sur le terrain et mérite de participer à cette compétition, quelle que soit la situation politique dans son pays. Pour l'instant, Donald Trump n'a pas interdit l'entrée dans le territoire aux joueurs iraniens, mais qu'en sera-t-il des éventuels supporters tentés de faire le déplacement.

Lire aussi

L'Italie mise tout sur Antonio Conte pour le Mondial 2030 !L'Italie mise tout sur Antonio Conte pour le Mondial 2030 !
Après l'élimination, une révélation scandalise l'ItalieAprès l'élimination, une révélation scandalise l'Italie
La Bosnie prive l'Italie du Mondial 2026 !La Bosnie prive l'Italie du Mondial 2026 !
0
Articles Recommandés
Benjamin Pavard - OM
OM

L'OM ne garde pas Pavard, c'est la bagarre

ICONSPORT_364181_0348
OL

OL : Domenech dézingue un joueur de Lyon

Richard
OM

OM : Stéphane Richard prêt à déchirer le nouveau logo ?

Le PSG ne doit pas se rater à Liverpool
PSG

Le PSG craint quelques minutes en enfer à Liverpool

Fil Info

13 avr. , 19:30
L'OM ne garde pas Pavard, c'est la bagarre
13 avr. , 19:00
OL : Domenech dézingue un joueur de Lyon
13 avr. , 18:40
OM : Stéphane Richard prêt à déchirer le nouveau logo ?
13 avr. , 18:00
Le PSG craint quelques minutes en enfer à Liverpool
13 avr. , 17:40
BlueCo annonce plus d'un milliard d'euros de pertes
13 avr. , 17:20
Interdit de recrutement, Bordeaux va contourner la FIFA
13 avr. , 17:00
Deux bannis à l’OL, Greif préfère en rire
13 avr. , 16:30
Une nouvelle humiliation attend Mbappé avec le Real
13 avr. , 16:00
OM : Le Vélodrome puis la vente du club, Rodolphe Saadé arrive

Derniers commentaires

Une nouvelle humiliation attend Mbappé avec le Real

Kiki Boulard marque des triplés contre La Bedoule ou Pomponiania Pas contre le Bayern ou les Tops Clubs

« Lâche moi la grappe toi » : Bertrand Latour calme Pierre Ménès

Manque le choix RAFDC2MM pour Rien A Foutre De Ces 2 Mange Merde.

OM : Le Vélodrome puis la vente du club, Rodolphe Saadé arrive

Celui qui prend pas de risque a rien comme on dit

L’OL privé de coupe d’Europe, il a « peur pour Lyon »

Wahoouuuuuu! La punchline de fou dis donc!! T'es un tout bon toi!!

OM : Le Vélodrome puis la vente du club, Rodolphe Saadé arrive

Ça va pas se faire de suite la vente, ca sera pour plus tard , si mc court ouvre son capital ça veut dire aussi qu'il prépare doucement ca sorti

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
63272034612338
2
Lens
59281927542727
3
LOSC Lille
53291658493415
4
O. Marseille
52291649583820
5
O. Lyonnais
51291568432914
6
Rennes
5029148749418
7
Monaco
49291541050437
8
Strasbourg
43281279463412
9
Lorient
382991193844-6
10
Toulouse
37291071239390
11
Brest
3628106123743-6
12
Paris
3529811103745-8
13
Angers SCO
332996142539-14
14
Le Havre
2929611122437-13
15
Nice
282977153456-22
16
Auxerre
242959152337-14
17
Nantes
192847172445-21
18
Metz
152936202663-37

Loading