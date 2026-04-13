Mondial 2026 : L'Italie victime d'une terrible fake news

Éliminée sportivement du Mondial 2026, l'équipe d'Italie pourrait être repêchée ou du moins jouer un match pour aller disputer la Coupe du Monde si l'Iran finit par renoncer à jouer cette compétition. La blague a circulé partout dans le monde, mais était totalement fausse.

A moins de deux mois du coup d'envoi du Mondial 2026 au Canada, aux Etats-Unis et au Mexique, on connaît les 48 pays qualifiés pour cette Coupe du Monde. Mais dans cette liste, la présence d'une sélection nationale suscite encore quelques doutes, c'est évidemment l'équipe d'Iran. Même si tout le monde se veut rassurant, du côté de la FIFA, on est très attentif à tout ce qui entoure cette formation, au moment où l'Iran et les Etats-Unis ont échoué dans la quête d'un traité de paix. Alors, plutôt que d'être un acteur passif du dossier, Gianni Infantino, grand ami de Donald Trump, aurait réfléchi à un plan B qui pourrait voir l'Italie jouer un match de barrage contre une autre formation européenne éliminée, puis affronter une formation d'une autre confédération pour remplacer l'Iran. Tout cela est faux.

Une fake-news reprise partout dans le monde

En effet, la source, The Athletic, citée par plusieurs grands médias français et internationaux, n'a jamais écrit la moindre ligne sur ce sujet. Et en Italie, où la supercherie a vite été démasquée, on n'a pas apprécié cette blague. « Le simple fait de citer The Athletic suffit à rendre une information authentique, ou du moins plausible. Mais à ce jour, ce média n'a jamais évoqué cette possibilité. Quant à savoir si Infantino et son équipe y songent, c'est une autre histoire : on l'ignore, mais chacun est libre d'espérer que ce soit le cas. Cependant, l'auteur de l'article qui a lancé cette rumeur devrait en assumer la responsabilité et ne pas l'attribuer à une source très réputée qui ne l'a jamais mentionnée auparavant », fulmine Ivan Cardia, journaliste pour Tuttomercatoweb.

L'Italie ne jouera pas le Mondial

Il n'y aura donc pas de miracle pour Gianluigi Donnarumma et ses coéquipiers qui regarderont le prochain Mondial 2026 devant la télévision. C'est tant mieux pour l'Iran qui a décroché sa qualification sur le terrain et mérite de participer à cette compétition, quelle que soit la situation politique dans son pays. Pour l'instant, Donald Trump n'a pas interdit l'entrée dans le territoire aux joueurs iraniens, mais qu'en sera-t-il des éventuels supporters tentés de faire le déplacement.