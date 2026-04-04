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Après l'élimination, une révélation scandalise l'Italie

Serie A04 avr. , 14:00
parClaude Dautel
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Pour la troisième fois consécutive, l'équipe d'Italie va rater le Mondial. Mais ce samedi, un scoop fait scandale, car il s'avère que les joueurs ont passé beaucoup de temps à négocier une prime de qualification.
La démission de Gennaro Gattuso n'a pas calmé la colère qui est toujours énorme en Italie après le fiasco connu en Bosnie. La gueule de bois est énorme de l'autre côté des Alpes, mais les révélations du très sérieux quotidien La Repubblica ce samedi ont remis de l'huile sur le feu et focalisé les critiques contre Gianluigi Donnarumma et ses coéquipiers. Car le média italien révèle qu'avant ce match décisif, qui faisait tout de même suite à une première phase de campagne qualificative totalement désastreuse, l'Italie finissant six points derrière la Norvège, les joueurs ont négocié une prime en cas de qualification.

Gattuso s'est fâché

Les joueurs réclamaient une prime de 10.000 euros chacun, soit près de 300.000 euros pour le groupe en cas de victoire en Bosnie et donc de présence lors du Mondial 2026. Le sujet commençant à polluer son vestiaire avant le match décisif à Zenica, Gennaro Gattuso en personne aurait prévenu son équipe qu'il était lamentable de se focaliser sur une éventuelle prime. « Gagnez la qualification sur le terrain, on verra ensuite », a prévenu celui qui est désormais l'ancien sélectionneur de la Squadra Azzurra. Un message dont le ton très ferme a incité les joueurs italiens à baisser d'un ton et à oublier ce sujet.
Pour nos confrères, il est clair que le comportement des joueurs de Gattuso a été lamentable du début à la fin et que si certains avaient les larmes aux yeux après l'élimination aux tirs au but, ce sont surtout les supporters italiens qui doivent avoir la rage et peuvent légitimement pleurer. « La fin tragique de cette histoire a donné raison à « Rino » Gattuso, mais elle résume bien l'esprit avec lequel certains footballeurs ont abordé le défi qui aurait pu ramener l'équipe nationale à la Coupe du monde », constate La Repubblica.
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T'es toujours dans l'insulte, le premier degré, le culte de la pensée unique. T'es à poil d'argument, tu me traites de raciste, de misogyne etc comme un gamin. T'es aigri t'as du te faire piquer ton goûter à l'ecole. Et non l'avis de Beye ou d'un entraîneur dont l'équipe s'est fait laver par Bruges et l'atalanta sur les reports on s'en tape. Mais il peut en parler si ça lui dit, enfin s'écouter parler plutôt avec sa rhétorique bidon approximative. Dès qu'on tend un micro à ce mec, il te raconte sa vie. Ton histoire de 1/8 ou quart on s'en tape, tous les reports demandés par les Clubs ont été acceptés, sauf celui de Lyon, trop tardif. Je reproche aux coachs de l'om de se tromper de sujets, de perdre le fil de leur intérêt. De zerbi aussi en faisait des tonnes, donnait son avis sur tout. Ton club a besoin d'être recentré sur ses enjeux sportifs. Tout autre question doit être balayée en 1 phrase pour recentrer le débat sur l'om. C'est vital et impactant pour les joueurs. Même ce point de vue, t'es incapable de le comprendre de manière objective. T'es du genre à dire : "bah quoi??? Il répond juste à la question qu'on lui pose" 😅

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wow. super vanne !

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Cet acteur né.........Je crois pas du tout en son cinéma.

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Le gars se claque au début de l'action et malgré tout empêche Balogun de faire un un-contre-un, et tout ce qu'ils trouvent à dire c'est qu'il a une charrette? Tommasi, est bien le clown qu'on pense qu'il est. Par contre personne pour parler de Rulli et de sa position sur ce but? Comment c'est possible de se faire lober dans cette situation?

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