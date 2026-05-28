OM : Lorenzi arrive et met Greenwood en vente !

C'est désormais officiel, Grégory Lorenzi remplace Medhi Benatia et devient le nouveau directeur sportif de l'Olympique de Marseille. Ses premières mesures fortes ? Vendre Mason Greenwood et refondre un effectif beaucoup plus porté vers le collectif.

C'était dans les tuyaux et c'est enfin fait, Grégory Lorenzi est officiellement le nouveau directeur sportif de l'OM . Une tâche qu'il ne veut pas prendre à la légère, lui qui est bien conscient de la différence majeure entre ses fonctions sur la Canebière et celles qu'il exerçait au Stade Brestois. Dans le même temps, le nouveau patron du sportif marseillais a accordé quelques mots à L'Equipe. L'occasion pour lui d'évoquer les premiers chantiers qui l'attendent, avec une réflexion approfondie sur l'effectif. A la recherche de joueurs portés vers le collectif, Grégory Lorenzi prévient qu'il vendra Mason Greenwood dès qu'une occasion se présentera.

« (Mason Greenwood) fait partie des joueurs qui font l'objet d'une grande réflexion. S'il y a une opportunité qui se présente, forcément, elle sera à réfléchir. Mais il y a la position du club, celle du joueur, c'est aussi à nous de le gérer en interne et de trouver la meilleure solution possible pour toutes les parties », a lancé d'office le directeur sportif phocéen. Une sortie qui scelle définitivement l'avenir de l'attaquant britannique, auteur de 26 buts et 11 passes décisives cette saison.

Grégory Lorenzi veut un groupe uni

Autrement, Grégory Lorenzi a évoqué sa mission de bâtir un effectif pour gagner, mais aussi pour retrouver une certaine stabilité au club. « J'ai à bâtir une nouvelle équipe pour recréer une synergie, un groupe, un état d'esprit. Il va falloir être un petit peu plus inventif dans le recrutement. Je privilégie le collectif. Il va falloir réussir à aller chercher des joueurs capables de créer une connexion, une identité. Des joueurs qui vont se battre sur le terrain, et auxquels les supporters vont pouvoir s'identifier », a-t-il conclu à ce sujet. Des mots qui feront certainement plaisir aux supporters marseillais, lesquels attendent désespérément de la stabilité et de la sérénité dans leur club.