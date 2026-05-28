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OM : Greenwood à Tottenham, la double confirmation

OM28 mai , 19:00
parGuillaume Conte
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L'OM va écouter les offres pour le transfert de Mason Greenwood cet été. Et à la surprise générale, le Tottenham de Roberto De Zerbi compte bien passer à l'action.
Meilleur joueur de l’OM sur l’ensemble des deux dernières saisons, Mason Greenwood a confié son souhait de prolonger à Marseille et de continuer l’aventure dans la cité phocéenne. Malgré cette prise de parole effectuée sur la voie publique lors des Trophées UNFP, la situation est bien différente. Les derniers mois ont été houleux, et même si les hommes avec qui il était en différend sont partis, l’Anglais est annoncé avec insistance sur le départ.

Roberto De Zerbi attire Greenwood à Tottenham

Frank McCourt veut des grosses ventes et l’ancien prodige de Manchester United est indéniablement le joueur à la plus forte valeur marchande de l’effectif. L’AS Roma est sur le rangs pour se l’offrir, et en Italie, on évoque déjà des contacts avancés entre le joueur et Gian Piero Gasperini, l’entraineur de la Louve.
Mais une autre porte de sortie vient de s’ouvrir, et elle est totalement inattendue. En effet, le Tottenham de Roberto De Zerbi est sur les rangs pour s’offrir ses services selon l’informateur Nicolo Schira et le compte Tottenham Talk. L’entraineur italien espère bien sûr faire venir son ancien chouchou au Vélodrome, dont il connait les qualités. A l’OM, on est persuadé que le pouvoir financier de Tottenham, qui ne veut plus vivre des saisons au bord de la relégation, permettrait une énorme plus-value et une belle rentrée d’agent après la part qui revient à Manchester United.
Mais bien évidemment, il y a un mais. Au sein du club de Londres, on s’interroge forcément sur les conséquences d’une telle arrivée, sachant que Mason Greenwood a choqué l’opinion publique anglaise avec ses agissements contre sa petite amie de l’époque, devenue depuis sa femme. De Zerbi a en tout cas mis le ballon dans le camp de ses dirigeants, en affirmant qu’il voulait de nouveau travailler avec Greenwood. Sur le plan du jeu, il n’y a aucun doute que son apport serait décisif. Mais les dirigeants de Tottenham évaluent surtout le possible retour de bâton d’une telle signature. La décision sera néanmoins importante aux yeux de l’OM, qui verrait d’un bon oeil un intérêt d’un club aux poches pleines pour son ailier.
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tiens le trou du cul de lionceaux et encore la

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Mais cest justement ca le gros problème et qui en fait un maillot dégueulasse, ces couleurs de Toulon .. De toute manière chaque année cest pareil je vomi les maillot qui ne sont pas bleu et blanc , mais le problème la cest que cest le maillot principal

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