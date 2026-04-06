L'Italie mise tout sur Antonio Conte pour le Mondial 2030 !

Une semaine après la désastreuse élimination dans la course au Mondial 2026, l'Italie n'a plus de sélectionneur national. En ce lundi de Pâques, Antonio Conte est le grandissime favori pour prendre les commandes de la Squadra Azzurra.

L'Italie a encore la gueule de bois, le scénario catastrophe vécu en Bosnie-Herzégovine peinant à s'estomper des mémoires. Même si cette histoire a déjà coûté son poste au président de la Fédération italienne de football, et à Gennaro Gattuso, qui a jeté l'éponge , nos voisins transalpins sont toujours en quête du technicien assez courageux pour se lancer dans l'aventure pour obtenir un billet pour le Mondial 20230. A en croire Enzo Bucchioni, éditorialiste pour Radio 7 et la Gazzetta , tout le monde est d'accord au sein de la fédération pour que l'on continue à miser sur un sélectionneur de nationalité italienne. Ces dernières heures, Aurélio de Laurentiis aurait accepté de laisser partir Antonio Conte une fois la saison terminée pour Naples, à un an de la fin de son contrat, le Napoli voulant s'offrir Vincenzo Italiano. A 56 ans, Conte ayant lui aussi accepté de prendre les commandes de l'équipe d'Italie.

Conte va revenir avec le rêve de faire renaître l'Italie

De prendre ou plutôt de reprendre. Parce que s'il a porté le maillot italien comme joueur, Antonio Conte a évidemment déjà dirigé la Squadra Azzurra de 2014 à 2016, le technicien quittant son poste pour Chelsea, après avoir été éliminé par l'Allemagne aux tirs au but lors de l'Euro 2016. Mais, l'heure est grave en Italie, et le technicien n'a pas été trop difficile à convaincre pour qu'il accepte de quitter la Serie A, et plus précisément Naples, pour prendre en charge le destin footballistique de tout un pays.

« Bien sûr, le contrat, les signatures et tout le reste manquent encore, cela va de soi (...) Antonio Conte sera ravi de retrouver la Squadra Azzurra et a déjà donné son accord de principe. C'est presque surprenant, pourrait-on dire, car lorsqu'il a quitté son poste de sélectionneur en 2016 après l'Euro pour rejoindre Chelsea, il n'a pas caché les difficultés rencontrées par un entraîneur comme lui, qui aime être sur le terrain au quotidien et travailler dur », explique notre confrère italien.

Mais, dix ans plus tard, Antonio Conte a probablement fait le tour de son métier avec les clubs, et il sait que l'Italie a besoin d'un technicien aussi décisif que lui pour enfin être au rendez-vous de l'Euro 2028, mais surtout du Mondial 2030. Il faudra donc patienter encore un peu avant que la Fédération italienne confirme le nom du successeur de Gattuso, même s'il n'y a visiblement plus aucun doute.