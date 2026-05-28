Lorenzi arrive à l'OM, le mercato va débuter

C'est fait pour Grégory Lorenzi à l'OM. Le directeur sportif arrive de Brest pour lancer la campagne estivale du mercato à Marseille.

L’OM tient enfin son directeur sportif. Une arrivée importante qui va permettre de mettre en place la politique du club sur le mercato. Grégory Lorenzi, avant même de connaitre le résultat du barrage entre Nice et Saint-Etienne, s’est engagé en faveur de l’OM font savoir plusieurs médias dont RMC et Foot Mercato ce jeudi après-midi.

Le directeur sportif, qui a passé 10 ans à Brest avec réussite malgré le manque de moyens, avait pourtant signé un pré-contrat avec l’OGC Nice il y a quelques semaines. Mais l’appel de Stéphane Richard pour lui permettre de rejoindre l’OM a fait la différence. Son officialisation est désormais considérée comme imminente. Elle va permettre d’enclencher la vitesse supérieure pour la venue d’un entraîneur, qui devrait être Bruno Genesio, et pour avancer sur le mercato estival afin de dessiner le nouveau visage marseillais de la saison 2026-2027.