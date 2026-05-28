Adrien Thomasson quitte Lens pour Rennes (officiel)

Lyon a pas encore empocher 40 M de la C1 puisque ils sont pas encore en C1
Au contraire greewood il veux rester il a même dit lui même, maintenant tout dépend des mc court se qu'il veut en faire
Tout dépend si y est une offre qui tombe
tiens le trou du cul de lionceaux et encore la
Mais cest justement ca le gros problème et qui en fait un maillot dégueulasse, ces couleurs de Toulon .. De toute manière chaque année cest pareil je vomi les maillot qui ne sont pas bleu et blanc , mais le problème la cest que cest le maillot principal
Loading
En avant-première, il a choisi Rennes comme nouvelle maison 🏠 Acteur incontournable de la Ligue 1, 𝙏𝙤𝙪𝙩 𝘿𝙤𝙣𝙣𝙚𝙧 𝙚𝙨𝙩 𝙨𝙖 𝙢𝙞𝙨𝙨𝙞𝙤𝙣 🔴⚫️ #Thomasson2029