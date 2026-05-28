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Officiel : Grégory Lorenzi directeur sportif de l’OM

OM28 mai , 19:10
parGuillaume Conte
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C’était attendu ces dernières heures, Grégory Lorenzi arrive comme directeur sportif de l’OM. Le club provençal a annoncé sa signature ce jeudi soir.
« Grégory Lorenzi a su bâtir, dans la durée, un modèle de gestion sportive cohérent et exigeant. Sa capacité à identifier des joueurs, à les accompagner et à construire un collectif performant, tout en optimisant les ressources, en fait le profil que nous souhaitons pour conduire le projet sportif de l'Olympique de Marseille. Nous lui faisons pleinement confiance pour engager ce nouveau chapitre avec le sérieux et l'ambition que ce club mérite », a fait savoir le nouveau président de l’OM Stéphane Richard, qui effectue là son premier choix fort depuis qu’il a été placé par Frank McCourt.
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Mais cest justement ca le gros problème et qui en fait un maillot dégueulasse, ces couleurs de Toulon .. De toute manière chaque année cest pareil je vomi les maillot qui ne sont pas bleu et blanc , mais le problème la cest que cest le maillot principal

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