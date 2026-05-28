Officiel : Grégory Lorenzi directeur sportif de l’OM





C’était attendu ces dernières heures, Grégory Lorenzi arrive comme directeur sportif de l’OM. Le club provençal a annoncé sa signature ce jeudi soir.

« Grégory Lorenzi a su bâtir, dans la durée, un modèle de gestion sportive cohérent et exigeant. Sa capacité à identifier des joueurs, à les accompagner et à construire un collectif performant, tout en optimisant les ressources, en fait le profil que nous souhaitons pour conduire le projet sportif de l'Olympique de Marseille. Nous lui faisons pleinement confiance pour engager ce nouveau chapitre avec le sérieux et l'ambition que ce club mérite », a fait savoir le nouveau président de l’OM Stéphane Richard, qui effectue là son premier choix fort depuis qu’il a été placé par Frank McCourt.