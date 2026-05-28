Officiel : Grégory Lorenzi directeur sportif de l’OM

Lyon a pas encore empocher 40 M de la C1 puisque ils sont pas encore en C1
Au contraire greewood il veux rester il a même dit lui même, maintenant tout dépend des mc court se qu'il veut en faire
Tout dépend si y est une offre qui tombe
tiens le trou du cul de lionceaux et encore la
Mais cest justement ca le gros problème et qui en fait un maillot dégueulasse, ces couleurs de Toulon .. De toute manière chaque année cest pareil je vomi les maillot qui ne sont pas bleu et blanc , mais le problème la cest que cest le maillot principal
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𝗟’𝗢𝗹𝘆𝗺𝗽𝗶𝗾𝘂𝗲 𝗱𝗲 𝗠𝗮𝗿𝘀𝗲𝗶𝗹𝗹𝗲 𝗲𝘀𝘁 𝗵𝗲𝘂𝗿𝗲𝘂𝘅 𝗱’𝗮𝗻𝗻𝗼𝗻𝗰𝗲𝗿 𝗹𝗮 𝗻𝗼𝗺𝗶𝗻𝗮𝘁𝗶𝗼𝗻 𝗱𝗲 𝗚𝗿𝗲́𝗴𝗼𝗿𝘆 𝗟𝗼𝗿𝗲𝗻𝘇𝗶 𝗲𝗻 𝘁𝗮𝗻𝘁 𝗾𝘂𝗲 𝗗𝗶𝗿𝗲𝗰𝘁𝗲𝘂𝗿 𝗦𝗽𝗼𝗿𝘁𝗶𝗳. 🔵⚪️