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La Bosnie prive l'Italie du Mondial 2026 !

Mondial 202631 mars , 23:33
parMehdi Lunay
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Finale des barrages UEFA voie A
Stade Bilino Polje (Zenica)
Bosnie-Italie 1-1 après prolongation (4-1 tab)
Buts : Tabakovic (79e) pour la Bosnie ; Kean (15e) pour l’Italie
Exclusion : Bastoni (41e) pour l’Italie
L'Italie craignait la règle du « jamais deux sans trois » avant de jouer en Bosnie. Si les Italiens avaient peur au coup d'envoi, la Bosnie était plus fébrile dans le jeu. Le gardien bosnien relançait mal. Kean récupérait le ballon et ouvrait le score d'une belle frappe enroulée. L'Italie subissait la réaction de son hôte. Avant la pause, Bastoni laissait son équipe à 10 et la mettait en difficulté. La Bosnie poussait fort en seconde période. Kean avait toutefois une balle de 2-0 en contre mais il tirait au-dessus. La Bosnie égalisait finalement via Tabakovic et envoyait le match en prolongation.
Ces 30 minutes supplémentaires ne donnaient rien. Les deux pays jouaient la place au Mondial aux tirs au but. Pio Esposito envoyait la première tentative italienne au-dessus. Cristante frappait lui la barre sur la troisième frappe transalpine. La Bosnie faisait un sans-faute et validait sa place au Mondial, sa deuxième coupe du monde après 2014.
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Derniers commentaires

Lens-PSG reporté, l'excuse de la LFP ne tient pas

Il applique les formules de rhétorique du bon petit forumeur... Mais il a pas choisi la bonne page: il a pris celle des gens qui maîtrisent, au lieu de prendre celle du petit rageux qui veut absolument répondre même s'il n'a rien à dire ^^

La Bosnie prive l'Italie du Mondial 2026 !

Mama miaaa

Lens-PSG reporté, l'excuse de la LFP ne tient pas

Et dijaya qui me dit qu'il faut savoir lire... et surtout comprendre ce qu'on lit... Dijaya qui dit ça... 🤣🤣🤣 la grosse rigolade...

La Bosnie prive l'Italie du Mondial 2026 !

Un beau karma dans la tronche des ritals qui ont fêté la qualif de la Bosnie en demi contre le pays de Galles !! 3ème coupe du monde sans l'Italie, ce n'est plus une grande nation de foot.....il serait temps qu'ils se remettent en question.... leur championnat est de plus en plus faible et les meilleurs joueurs sont des étrangers....ils ne méritent pas mieux.

Une ancienne pépite de l’OL explose enfin

C'est la Pepiteeeeee 👊⚽

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
60261934582236
2
Lens
59271926542430
3
O. Marseille
49271548543519
4
O. Lyonnais
47271458412912
5
LOSC Lille
4727145842348
6
Monaco
4627144947389
7
Rennes
4427128743376
8
Strasbourg
40271179433310
9
Toulouse
37271071038326
10
Lorient
372791083741-4
11
Brest
3627106113439-5
12
Angers SCO
322795132437-13
13
Paris
3127710103243-11
14
Le Havre
272769122235-13
15
Nice
272776143252-20
16
Auxerre
222757152236-14
17
Nantes
172645172445-21
18
Metz
142735192560-35

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