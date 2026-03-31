La Bosnie prive l'Italie du Mondial 2026 !

Finale des barrages UEFA voie A

Stade Bilino Polje (Zenica)

Bosnie-Italie 1-1 après prolongation (4-1 tab)

Buts : Tabakovic (79e) pour la Bosnie ; Kean (15e) pour l’Italie

Exclusion : Bastoni (41e) pour l’Italie

L'Italie craignait la règle du « jamais deux sans trois » avant de jouer en Bosnie. Si les Italiens avaient peur au coup d'envoi, la Bosnie était plus fébrile dans le jeu. Le gardien bosnien relançait mal. Kean récupérait le ballon et ouvrait le score d'une belle frappe enroulée. L'Italie subissait la réaction de son hôte. Avant la pause, Bastoni laissait son équipe à 10 et la mettait en difficulté. La Bosnie poussait fort en seconde période. Kean avait toutefois une balle de 2-0 en contre mais il tirait au-dessus. La Bosnie égalisait finalement via Tabakovic et envoyait le match en prolongation.

Ces 30 minutes supplémentaires ne donnaient rien. Les deux pays jouaient la place au Mondial aux tirs au but. Pio Esposito envoyait la première tentative italienne au-dessus. Cristante frappait lui la barre sur la troisième frappe transalpine. La Bosnie faisait un sans-faute et validait sa place au Mondial, sa deuxième coupe du monde après 2014.