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Lamine Yamal ouvre déjà le score (vidéo)

Mondial 202621 juin , 18:15
parGuillaume Conte
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Titulaire pour la première fois en Coupe du monde, Lamine Yamal n’a pas mis longtemps à s’illustrer. Le prodige espagnol a ouvert le score dans le match face à l’Arabie Saoudite, pour mettre la Roja en tête rapidement dans ce match.
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Derniers commentaires

OM : Tottenham renonce à Greenwood, c'est confirmé

D aller en L2 se n est pas un desonheur, ca permet de mettre tout a plat de reconstruire tout a zéro comme lens on fait d autre club aussi, si tu reste en L1 tu peux reconstruire mais sur de la merde deja existantes

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Va sur un forum de dînette tu connais rien au ballon toi

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Normal qu on parle plus du "plus grand club Francais" ...^^

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Ça ne veut rien dire

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