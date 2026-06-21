Lamine Yamal ouvre déjà le score (vidéo)

D aller en L2 se n est pas un desonheur, ca permet de mettre tout a plat de reconstruire tout a zéro comme lens on fait d autre club aussi, si tu reste en L1 tu peux reconstruire mais sur de la merde deja existantes
Va sur un forum de dînette tu connais rien au ballon toi
Normal qu on parle plus du "plus grand club Francais" ...^^
Ça ne veut rien dire
Bidstrup clap clap clap Bidstrup clap clap clap
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Lamine Yamal lance l'Espagne ! 🇪🇸 Parfaitement servi par Oyarzabal, le jeune crack espagnol ouvre le score et donne l'avantage à la Roja. Suivez le match Coupe du Monde de la FIFA 2026™ sur M6 et M6+ bit.ly/3Qx0IrQ #CDM2026 #FIFAWorldCup #ESPARS