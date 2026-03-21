Mondial 2026 : Cristiano Ronaldo violemment viré du Portugal

Le Portugal fera partie des équipes favorites pour le titre lors de la Coupe du monde 2026. Ce sera notamment la dernière occasion pour Cristiano Ronaldo de soulever le trophée.

Le Portugal ne cesse de progresser depuis quelques années et a de bonnes raisons de croire en ses chances de titre en 2026 lors de la Coupe du monde . La génération actuelle est très talentueuse, mais devra composer avec la présence de Cristiano Ronaldo. Le quintuple Ballon d’Or est plus motivé que jamais pour remporter un Mondial, malgré ses 41 ans.

Il n’est pas toujours idéal, pour le collectif lusitanien, d’évoluer avec CR7, même si la présence de l’ancien joueur du Real Madrid CF ne peut pas non plus être considérée comme un handicap. S’il y en a un, en tout cas, qui attend avec impatience la retraite sportive de CR7, c’est Grégory Schneider.

Cristiano Ronaldo, ce n'est plus possible ?

Sur le plateau de L'Équipe du Soir sur La Chaîne L'Équipe, le journaliste a en effet dévoilé le fond de sa pensée sur Cristiano Ronaldo. Selon lui, il faudra absolument que le natif de Funchal ne soit pas de la partie en Amérique du Nord si le Portugal veut avoir une chance de remporter le trophée :

« J’adore le football portugais. J’ai un respect infini. Je souhaite que le Portugal soit champion du monde, mais cela ne se fera que si Cristiano Ronaldo débarrasse le plancher. J’ai vu un quart de finale du dernier Euro où ils se sont retrouvés à 10. Ils nous auraient sortis sans Ronaldo matin, midi et soir. Pour eux, c’est fondamental. »

Difficile de croire, en revanche, que le Portugal puisse se passer des services du plus grand joueur de son histoire. Surtout que Cristiano Ronaldo fait tout pour arriver en Amérique du Nord dans les meilleures conditions.

Roberto Martínez aura du pain sur la planche dans les prochaines semaines pour sélectionner le meilleur groupe possible. La gestion des egos sera également suivie de près, pour un pays qui n’a jamais semblé aussi proche de pouvoir graver une étoile sur son maillot.