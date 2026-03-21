ICONSPORT_277121_0005
Cristiano Ronaldo - Portugal

Mondial 2026 : Cristiano Ronaldo violemment viré du Portugal

Mondial 202621 mars , 11:30
parHadrien Rivayrand
0
Le Portugal fera partie des équipes favorites pour le titre lors de la Coupe du monde 2026. Ce sera notamment la dernière occasion pour Cristiano Ronaldo de soulever le trophée.
Le Portugal ne cesse de progresser depuis quelques années et a de bonnes raisons de croire en ses chances de titre en 2026 lors de la Coupe du monde. La génération actuelle est très talentueuse, mais devra composer avec la présence de Cristiano Ronaldo. Le quintuple Ballon d’Or est plus motivé que jamais pour remporter un Mondial, malgré ses 41 ans.
Il n’est pas toujours idéal, pour le collectif lusitanien, d’évoluer avec CR7, même si la présence de l’ancien joueur du Real Madrid CF ne peut pas non plus être considérée comme un handicap. S’il y en a un, en tout cas, qui attend avec impatience la retraite sportive de CR7, c’est Grégory Schneider.

Cristiano Ronaldo, ce n'est plus possible ? 

Sur le plateau de L'Équipe du Soir sur La Chaîne L'Équipe, le journaliste a en effet dévoilé le fond de sa pensée sur Cristiano Ronaldo. Selon lui, il faudra absolument que le natif de Funchal ne soit pas de la partie en Amérique du Nord si le Portugal veut avoir une chance de remporter le trophée :
« J’adore le football portugais. J’ai un respect infini. Je souhaite que le Portugal soit champion du monde, mais cela ne se fera que si Cristiano Ronaldo débarrasse le plancher. J’ai vu un quart de finale du dernier Euro où ils se sont retrouvés à 10. Ils nous auraient sortis sans Ronaldo matin, midi et soir. Pour eux, c’est fondamental. »

Lire aussi

Mondial 2026 : Donald Trump se fout du boycott de l'IranMondial 2026 : Donald Trump se fout du boycott de l'Iran
Difficile de croire, en revanche, que le Portugal puisse se passer des services du plus grand joueur de son histoire. Surtout que Cristiano Ronaldo fait tout pour arriver en Amérique du Nord dans les meilleures conditions.
Roberto Martínez aura du pain sur la planche dans les prochaines semaines pour sélectionner le meilleur groupe possible. La gestion des egos sera également suivie de près, pour un pays qui n’a jamais semblé aussi proche de pouvoir graver une étoile sur son maillot.
0
Articles Recommandés
ICONSPORT_283262_0030
OL

Deal à 60 ME, l'OL sort le champagne

Mason Greenwood, l'attaquant anglais de Marseille
OM

OM : Un scandale Mason Greenwood en Angleterre

Karim Coulibaly
PSG

Le PSG à l'assaut d'une nouvelle star allemande

ICONSPORT_279495_0031
PSG

Le PSG se déplace à Nice avec trois absences majeures

Fil Info

21 mars , 13:00
Deal à 60 ME, l'OL sort le champagne
21 mars , 12:40
OM : Un scandale Mason Greenwood en Angleterre
21 mars , 12:20
Le PSG à l'assaut d'une nouvelle star allemande
21 mars , 12:00
Le PSG se déplace à Nice avec trois absences majeures
21 mars , 12:00
OL : Endrick s'effondre, il a une bonne excuse
21 mars , 11:00
Strasbourg et Chelsea, manif commune contre BlueCo à Londres
21 mars , 10:30
PSG : Kvaratskhelia déprime un club top mondial
21 mars , 10:00
OL : Moussa Niakhaté coûte deux trophées à Lyon

Derniers commentaires

OL : Le but refusé contre l'OM « a changé les choses »

ouin ouin....

OL : Le but refusé contre l'OM « a changé les choses »

c'est vrai ça a changé les choses, victoire 3 a 2 de l'OM ben quand il n'y a pas but il n'y a pas but point.....

PSG : Kvaratskhelia déprime un club top mondial

Le nombre de top joueurs qui flop à Man U est pas négligeable non plus, Di Maria ou Pogba par exemple. Donc on ne sait pas ce qu'il aurait donné là bas.

Le PSG tue la France en coupe d'Europe, il craque

L'OM foire tous les ans et c'est la faute du PSG.Pourquoi nombre de clubs qualifiés ont un budget inferieur à l'OM?

Le PSG tue la France en coupe d'Europe, il craque

La plus grande humiliation c'est la condamnation de Marseille pour corruption et la retrogradation en 2ème division pauvre guignol

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Lens
59271926542430
2
Paris Saint Germain
57251834542232
3
O. Marseille
49261547533320
4
O. Lyonnais
47261457402713
5
LOSC Lille
4426135840337
6
Monaco
4326134945378
7
Rennes
4326127743376
8
Strasbourg
3726107940319
9
Lorient
372691073740-3
10
Brest
3626106103436-2
11
Toulouse
3426971037325
12
Angers SCO
322795132437-13
13
Paris
2826610102941-12
14
Le Havre
272669112032-12
15
Nice
272676133248-16
16
Auxerre
192647151936-17
17
Nantes
172545162242-20
18
Metz
132634192560-35

Loading