Beinsports dévoile un programme hallucinant pour le Mondial 2026

Et ta connerie elle est pas antisémite ?
Comme la plupart d'entre vous ne croyaient pas que Textor était un fumiste de premiere quand il est arrivé....
La situation est très tendue mais je peux pas croire que Kang ait repris l’équipe sous la seule condition de se qualifier pour la C1. Vu l’effectif avec lequel on a commencé, mon seul souhait était de finir dans les 15 premiers cette saison. C’est exceptionnel ce que fait Fonseca.
des rageux qui ont un probleme avec l'attitude d'enrick qu'ils jugent mauvaise, du coup ils ne regardent meme pas ce qu'il fait sur le térrain...c'etait déja la meme chose a l'époque de memphys. C'est pour moi totalement inexplicable d'avoir sorti endrick contre le havre les 10 dernieres minutes, il était l'unique danger. Depuis les blessures de sulc et moreira, c'est le néant total offensivement, endrick ne peut combiner avec personne, c'est juste dingue. Contre l'om, endrick a distribué de veritables caviars a tolisso, tessmann, humbert...tout a été vendangé et maintenan,t on lui reproche de jouer trop perso. le retour de sulc va faire un bien fou
Mon pauvre ...antisémite !! Pour moi rn et lfi pareil des merdes racistes !!!
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|57
|25
|18
|3
|4
|54
|22
|32
|56
|26
|18
|2
|6
|49
|23
|26
|49
|26
|15
|4
|7
|53
|33
|20
|47
|26
|14
|5
|7
|40
|27
|13
|44
|26
|13
|5
|8
|40
|33
|7
|43
|26
|13
|4
|9
|45
|37
|8
|43
|26
|12
|7
|7
|43
|37
|6
|37
|26
|10
|7
|9
|40
|31
|9
|37
|26
|9
|10
|7
|37
|40
|-3
|36
|26
|10
|6
|10
|34
|36
|-2
|34
|26
|9
|7
|10
|37
|32
|5
|32
|26
|9
|5
|12
|23
|32
|-9
|28
|26
|6
|10
|10
|29
|41
|-12
|27
|26
|6
|9
|11
|20
|32
|-12
|27
|26
|7
|6
|13
|32
|48
|-16
|19
|26
|4
|7
|15
|19
|36
|-17
|17
|25
|4
|5
|16
|22
|42
|-20
|13
|26
|3
|4
|19
|25
|60
|-35
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