L'Argentine compte sur Lionel Messi pour défendre son titre
Lionel Messi vainqueur du Mondial 2026

Beinsports dévoile un programme hallucinant pour le Mondial 2026

TV16 mars , 13:20
parJérôme Capton
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Les États-Unis, le Canada et le Mexique accueilleront le prochain Mondial du 11 juin au 19 juillet prochain. En France, c'est M6 et Beinsports qui ont acheté les droits, mais la chaîne sportive va offrir la totalité des matchs, et une couverture énorme de cet événement.
Quatre ans après une finale Argentine-France qui restera dans l'histoire du football, Kylian Mbappé et ses coéquipiers tenteront de ramener la Coupe du Monde à la maison. Si M6 diffusera en clair les matchs de l'équipe de France, et les grosses affiches de ce Mondial 2026, Beinsports a acheté la totalité des droits sous le nez de la chaîne Ligue 1+. Et du côté de la chaîne sportive franco-qatarie, qui a pris l'habitude de diffuser 100% des plus grosses compétitions, on va mettre le paquet afin de faire le bonheur des amateurs de football, et cela même si le décalage horaire va forcément bouleverser les habitudes des téléspectateurs. De toute façon, Beinsports a prévu d'occuper son antenne presque 24 heures sur 24 avec cette Coupe du monde.

Beinsports promet un calendrier d'enfer pour le Mondial

Dans le magazine économique Challenges, Florent Houzot, directeur de la rédaction de Beinsports, en dit un peu plus sur la couverture du Mondial 2026 par sa chaîne. « Nous lancerons une chaîne 100 % Coupe du monde qui commencera dès le 01/06 (...) Il y aura trois blocs. Les rencontres diffusées la nuit en direct, de 18 h à 5 heures ; puis le résumé des matchs, de 7 à 10 heures, avec une émission au nom de code Good Morning America ; et, la journée, des bonus et témoignages, de 10 à 17 heures », indique le responsable de Beinsports. Autrement dit, les amateurs de football vont avoir des nuits courtes, et des journées agitées.
D'autre part, pour animer l'antenne, avant même de parler des consultants encore à connaître, Florent Houzot précise que Thomas Thouroude, Darren Tulett et Vanessa Le Moigne animeront ces trois tranches quotidiennes. Pas de révolution de ce côté là, Beinsports misant sur ses plus expérimentés journalistes en matière de présentation de magazines.
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