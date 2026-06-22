La FIFA refuse de décaler France-Irak malgré les menaces

"l'équipe type". Tchouaméni qui joue vers l'arrière, Koundé qui ne met pas un pied devant l'autre, la ligne d'attaque à revoir.
bref ca reste la plus grosse occasion d'ailleurs la belgique a plus de XG que l'iran c'etait pas un cafouillage passe de de bruyne le def qui empeche lukaku de reprendre un autre belges frappe et gros arret du gardien
Non, puisque je l'ai décrite. L'action belge la plus nette, a été le cafouillage dans les 5 mètres iraniens, mais à aucun moment c'était une frappe nette.
Y'a que les Marseillais pour faire d'un violeur une icône. Partout où il ira ce joueur sera non grata
Pourquoi Brice SAMBA Malo GUSTO, Maxence Lacroix, Ibrahima Konate, Lucas Hernandez Warren Zaire-Emery, Ngolo KANTE Maghnes AKLIOUCHE , Rayan CHERKI, Bradley Barcola Marcus Thuram (ou Jean-Philippe MATETA) ne sont pas capables de battre l'Irak ?
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