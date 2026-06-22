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La FIFA refuse de décaler France-Irak malgré les menaces

Mondial 202622 juin , 14:00
parClaude Dautel
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C'est à partir de 23 heures que la France affrontera l'Irak ce lundi au Lincoln Financial Field de Philadelphie. Les dernières prévisions de la météo annoncent de violents orages, ce qui imposera d'arrêter le match si c'est le cas. Mais, la FIFA a décidé de maintenir cette rencontre.
Si la France est en pleine période de canicule extrême, aux Etats-Unis ce sont les orages qui frappent fort. Le service météo de NBC le confirme à quelques heures du match entre les Bleus et l'Irak, cela pourrait gronder au-dessus du stade de Philadelphie où se déroulera le deuxième match de la France dans ce Mondial 2026. Et si des éclairs sont vus dans le ciel et que la foudre frappe à moins de 13 kilomètres du stade, alors l'arbitre aura pour ordre d'arrêter la rencontre et d'attendre au moins 30 minutes pour la reprendre pour des motifs de sécurité, les tribunes seront évacuées afin que les spectateurs se mettent à l'abri. Sachant que mardi la météo est clémente, et que la FIFA a évidemment des dates de secours en cas de report d'une rencontre, les médias américains pensaient sincèrement que cette affiche serait reportée de 24 heures.

La FIFA ne reportera pas le match

Mais, répondant à NBC, la FIFA a fait savoir que le match France-Irak était maintenu ce lundi à 23 heures en France, soit à 17h à Philadelphie. Lauren Lambrugo, directrice des opérations de Philadelphia Soccer 2026, a précisé qu'aucun report n'était prévu et que, si le match devait s'éterniser en raison de plusieurs pauses météorologiques, cela sera validé. Autrement dit, si le match doit logiquement se terminer à 1 heure du matin en France, il se pourrait bien que cela ne soit pas le cas et que les supporters français aillent se coucher beaucoup plus tard. L'an dernier, lors du Mondial des clubs, qui se déroulait aux États-Unis, l'affiche Chelsea-Benfica qui avait débuté à 23 heures, s'était terminée vers 3 heures du matin, après une longue pause de presque deux heures suite à un orage intervenu à la 85ᵉ minute du match.
Et la FIFA ne plaisante pas, puisqu'elle a fait savoir qu'il était interdit de venir au stade avec un parapluie, et que seuls les ponchos de pluie étaient autorisés. Les fans français présents à Philadelphie sont prévenus.

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Derniers commentaires

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"l'équipe type". Tchouaméni qui joue vers l'arrière, Koundé qui ne met pas un pied devant l'autre, la ligne d'attaque à revoir.

Belgique : Rudi Garcia a déjà le seum

bref ca reste la plus grosse occasion d'ailleurs la belgique a plus de XG que l'iran c'etait pas un cafouillage passe de de bruyne le def qui empeche lukaku de reprendre un autre belges frappe et gros arret du gardien

Belgique : Rudi Garcia a déjà le seum

Non, puisque je l'ai décrite. L'action belge la plus nette, a été le cafouillage dans les 5 mètres iraniens, mais à aucun moment c'était une frappe nette.

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Y'a que les Marseillais pour faire d'un violeur une icône. Partout où il ira ce joueur sera non grata

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Pourquoi Brice SAMBA Malo GUSTO, Maxence Lacroix, Ibrahima Konate, Lucas Hernandez Warren Zaire-Emery, Ngolo KANTE Maghnes AKLIOUCHE , Rayan CHERKI, Bradley Barcola Marcus Thuram (ou Jean-Philippe MATETA) ne sont pas capables de battre l'Irak ?

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