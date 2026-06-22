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L'Algérie joue sa survie face à la Jordanie

Mondial 202622 juin , 4:23
parFoot01 avec Reuters
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par Martin Petty
SANTA CLARA, Californie, 21 juin (Reuters) - L'Algérie a son destin entre ses mains lorsqu'elle affrontera la Jordanie lundi lors d'un match décisif de la Coupe du monde en Californie, a déclaré l'entraîneur Vladimir Petković, alors que les deux équipes risquent une élimination précoce.
L'Algérie a connu un premier match peu enviable face à l'Argentine, tenante du titre de la Coupe du monde, et s'est inclinée 3-0 après un triplé de Lionel Messi. Les Renards du désert seront éliminés du tournoi s’ils s’inclinent face à la Jordanie et si l’Autriche parvient à prendre au moins un point.
"Nous voulons tout faire pour que notre destin reste entre nos mains et réaliser une performance à la hauteur de cet objectif," a déclaré Vladimir Petković lors d’une conférence de presse dimanche.
La dernière participation de l'Algérie à la Coupe du monde remonte à l'édition de 2014, où elle avait atteint les huitièmes de finale.
Le sélectionneur a déclaré que son équipe n’avait pas mal joué contre l’Argentine et que le match contre la Jordanie offrirait une occasion de briller.
"Nous avons bien joué, mais nous avons été punis par quelques prouesses techniques individuelles de Lionel Messi," a-t-il déclaré. "Nous sommes tous conscients que ce n’était pas un match que nous devions absolument gagner à tout prix."
L’Argentine pourrait remporter le groupe en cas de victoire lundi, un résultat qui obligerait la Jordanie, qui fait ses débuts en Coupe du monde, à éviter la défaite pour ne pas être éliminée prématurément.
La Jordanie serait un adversaire tout à fait différent de l'Argentine, a affirmé l'entraîneur.
"La Jordanie est solide dans tous les domaines, elle est très compacte en défense," a-t-il déclaré. "Ce sera un match qui nous donnera beaucoup d’élan pour tenter de sortir de la phase de poules face à des adversaires très coriaces."
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C'est un Cantona bis , énorme en club mais rien en sélection, Cantona c étais la chose énorme en PL avec MU mais en sélection invisible

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