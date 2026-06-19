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TV : France - Irak, à quelle heure et sur quelles chaines ?

TV19 juin , 23:20
parGuillaume Conte
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Victorieux 3-1 de son match d’ouverture face au Sénégal, l’équipe de France a l’occasion de valider son billets pour les 16es de finale en cas de résultat positif contre l’Irak.

Quelle heure pour France - Irak ?

Attendue au tournant face au Sénégal, l’équipe de France a répondu présente et s’est imposée 3-1. Kylian Mbappé a montré qu’il savait toujours trouver la mire dès qu’un match de Coupe du monde est au rendez-vous. Voilà l’Irak prévenu. Le prochain adversaire des Bleus n’en mène pas large, après avoir volé en éclats face à la puissance physique de la Norvège, avec une défaite 4-1 lors du premier match. Ce rendez-vous entre la France et l’Irak aura lieu ce lundi 22 juin. Le lieu de la rencontre est le Lincoln Financial Field de Philadelphie et le coup d’envoi sera donné à 23h00 en France.
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Sur quelles chaines ?

Fort de ses très belles audiences depuis le début de la compétition, M6 ne manquerait pour rien au monde la deuxième rencontre de la France. La chaine disponible gratuitement sur la TNT sera le diffuseur en clair de la rencontre. Le match sera aussi diffusé dans le même temps par BeIN Sports, sur sa chaine numéro 1.

Les compos probables de France - Irak

Didier Deschamps essaye encore de trouver son 11 de départ, du moins dans le positionnement. Quelques changements sont possibles, étant donnée la marge que possède l’équipe de France dans cette rencontre, même s’il faut toujours éviter de se faire surprendre. Aucun blessé majeur n’est à déplorer chez les Bleus, qui devraient débuter de la façon suivante
La compo probable de la France : Maignan - Koundé (ou Gusto), Saliba, Upamecano, T. Hernandez - Tchouaméni, Rabiot, Olise - Dembele, Barcola, Mbappé
De son côté, l’Irak va forcément changer des choses par rapport à la lourde défaite face à la Norvège. Les Lions de la Mésopotamie envisagent de se lancer avec la composition d’équipe suivante :
La compo probable de l'Irak : Hassan (ou Basil) - Ali, Hashem, Tahseen, Doski - Ismaeel, Al-Ammari, Bayesh, Jasim - Hussein, Al-Hamadi
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