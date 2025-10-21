La FIFA change les règles, les buts vont pleuvoir

L'été prochain aura lieu la Coupe du monde 2026 aux Etats-Unis, au Canada et au Mexique. Forcément un événement très attendu par les fans et observateurs de football, qui pourraient néanmoins devoir composer avec une toute nouvelle règle.

La Coupe du monde 2026 ouvrira ses portes en juin 2026. Difficile de dire qui succédera à l'Argentine, tenante du titre. Depuis la dernière édition, le football a déjà bien changé. Et cela pourrait bien continuer. En effet, la règle du hors-jeu pourrait tout bonnement être modifiée pour ce Mondial en Amérique. De quoi très certainement ravir Arsène Wenger, qui milite depuis des années pour la modification de certaines règles dans le monde du football... Pour rappel, la loi Wenger précise qu'un joueur sera désigné en position illicite seulement si l’ensemble de son corps dépasse celui du dernier défenseur.

Wenger proche d'avoir gain de cause

Comme rappelé ces dernières heures par la presse française, l’International Football Association Board (IFAB), instance qui régit les règles du football professionnel, a soumis un dossier pour la validation de la « loi Wenger ». Si cette dernière était instaurée et entrait donc en vigueur, elle assouplirait alors la règle actuelle du hors-jeu en reculant sa ligne de prise en compte. A noter qu'un vote aura prochainement lieu. Les votants seront les 23 joueurs et 11 arbitres qui composent l’IFAB. On connaitra les résultat le 1er mars 2026. Si cette nouvelle règle était adoptée, alors elle pourrait être effective lors de la Coupe du monde 2026 en Amérique.

Arsène Wenger, avec l'adoption de sa règle, veut favoriser le spectacle et rendre plus claire la règle actuelle du hors-jeu, qui se joue parfois à quelques centimètres alors que l'attaquant ne prend pas forcément avantage de sa position pour marquer ou être décisif. Mais ce serait une vraie difficulté en plus pour les défenseurs avec cette règle, qui les dessert très clairement. Et il sera toujours question de quelques centimètres pour savoir si le corps entier est hors jeu ou non. Réponse très rapidement donc.